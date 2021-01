Eusebio mirava enlaire quan se n'hi parlava, Unzué pràcticament no va tenir temps de defensar el tema, Martí se'n sortia per la tangent i fins abans d'ahir ningú ho havia afrontat de cara com va fer Francisco. L'estratègia en aquest equip no funciona, des que varen marxar Machín i Guerrero. I d'això fa temps, tant que a un li ha donat temps d'anar al Sevilla, a l'Espanyol i a l'Alabès. I a l'altre fins i tot de marxar a Brasil. Però vaja, aquesta és una altra qüestió.

No sé si ho havia dit abans, però estic del tot enamorat de l'actual entrenador del Girona per la valentia i facilitat amb la qual afronta el que calgui davant dels micròfons. A l'hora de respondre fa d'entrenador, de portaveu del club, de director esportiu i, en general, d'apagafocs quan cal. I sempre amb la veritat per davant, com abans-d'ahir.

«Una mica no, fallem bastant», deia en la darrera roda de premsa quan se li preguntava per la falta de resultats en les jugades a pilota aturada. I afegia: «En l'estratègia és fonamental el llançador i no l'acabem de trobar, per això la pilota no arriba en condicions». I també reconeixia que «ens falta trobar-hi solució perquè, en aquesta categoria tan ajustada, treure'n profit és el que marca les diferències». No puc fer més que aplaudir, aplaudir molt. I agrair, tant com aplaudir, la sinceritat de reconèixer que hi ha una mancança, que se'n sap la causa i que cal solucionar-la.

Per treure's el barret. Perquè en aquest mateix tema, amb Eusebio, Unzué i Martí havíem sentit com sonava el violí. I estem parlant de dos llargs anys, sense pràcticament una trista rematada a la sortida d'un córner o d'una falta...

Per cert, en declaracions més pròpies d'un director esportiu que no pas d'un simple entrenador, Francisco també va assegurar que Mamadou Sylla continuarà vestint de blanc-i-vermell i que demà passat tindrà la mateixa plantilla que fins ara. I ell és com el del cotó: no enganya. Per tant, o el mercat li dona una rebolcada de darrera hora, o ja sabem el que hi ha.