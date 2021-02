Jonas Ramalho se'n va cedit a l'Osasuna

El Girona ha confirmat aquest vespre el primer dels dos o tres moviments que s'espera que es produeixin abans que a mitjanit es tanqui el mercat d'hivern. Es tracta d'una operació que s'ha cuit les darreres hores i que acaba amb Jonas Ramalho a l'Osasuna. El defensa basc, doncs, jugarà a Primera Divisió aquesta segona volta de Lliga. El conjunt navarrès tindrà una opció de compra a final de temporada. A més a més, el Girona rebrà una petita compensació econòmica per la cessió. Ramalho complia enguany la seva setena temporada a Montilivi, on hi va arribar el 2013 procedent de l'Athletic Club. En total, el de Barakaldo ha disputat 191 partits amb la samarreta blanc-i-vermella.