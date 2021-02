Ortolá completa la porteria

El Girona ja té recanvi per a Aro Muric. L'escollit és Adrián Ortolá, que arriba procedent del Tenerife on ha estat titular la darrera temporada i mitja. Ortolá, de 27 anys, es va formar als planters del Vila-real i del Barça i també ha passat per l'Alabès i el Deportivo de la Corunya. Aquesta temporada va perdre la titularitat fa unes setmanes arran d'una greu errada en el derbi canari contra el Las Palmas. L'alacantí acumula 114 partits a Segona A i un parell a Primera amb l'Alabès. Sense Muric ni Suárez, Ortolá competirà amb Juan Carlos fins a final de temporada.