El Girona cedeix Ramalho a l'Osasuna i fitxa el porter Ortolá

El dia a Montilivi va ser mogut. Força. Molt més del que tothom es pensava. Des de Quique Cárcel a Francisco, que fa tot just una setmana, qüestionat pel futur de Sylla després de quedar eliminat a la Copa contra el Vila-real, assegurava que el més probable era que no hi hagués cap moviment a la plantilla. A l'hora de la veritat, no un, ni dos, sinó tres, van ser les operacions que va tancar el Girona ahir en l'últim dia del mercat. Sylla no es mou de Montilivi, però els que sí que ho fan són Jonas Ramalho i Aro Muric. El porter kosovar ja havia demanat sortir a la recerca de més minuts i, al final, el Manchester City, propietari dels seus drets, ha cancel·lat la cessió i l'ha recol·locat al Willem II holandès. Per contra, menys esperat era l'adeu de Ramalho. El basc, un dels capitans de l'equip, va rebre una proposta de l'Osasuna el cap de setmana i s'hi va llançar de caps. La possibilitat de jugar a Primera Divisió i de fer-ho al costat de casa va fer que demanés al Girona poder sortir. Finalment, l'operació s'ha resolt amb una cessió fins al 30 de juny per la qual el Girona rebrà una petita compensació. A més a més, l'Osasuna tindrà una opció de compra a final de temporada per decidir si se'l queda en propietat o no. L'altre moviment que hi va haver ahir a les oficines de Montilivi va ser el fitxatge d'Adrián Ortolá. El porter alacantí, de 27 anys, signa fins al 2023 i arriba lliure procedent del Tenerife per ocupar el buit deixat per Aro Muric i competir amb Juan Carlos.

Muric s'ha estat poc més de mig any al Girona, on ha disputat dos partits de Lliga i quatre de Copa. Pel record quedarà la cantada monumental que va fer en la derrota contra el Fuenlabrada (0-1). No passarà a la història del club. Per contra, l'adeu de Ramalho sí que és més significatiu. El central de Barakaldo era el jugador que més temps feia que pertanyia al Girona, on va arribar el de 2013 procedent de l'Athletic Club. Enguany hi complia la setena temporada perquè la 15-16 la va jugar al Bilbao Athletic recuperant-se d'una greu lesió de genoll. Ramalho deixa Montilivi sent un dels capitans del Girona juntament amb Aday, Stuani i Bernardo i amb 191 partits jugats amb la samarreta blanc-i-vermella. En aquest sentit, el basc era el jugador de la plantilla actual amb més partits. Aquest honor correspondrà ara a Aday Benítez (187). Aquesta temporada, l'eclosió de Santi Bueno l'havia relegat a la suplència. Tot i això, Ramalho ha jugat 11 partits de Lliga i 4 de Copa.

La necessitat de l'Osasuna d'incorporar un defensa polivalent va fer que estrenyés el cercle per Ramalho. La lesió de Roncaglia deixava Jagoba Arrasate curt d'efectius a la rereguarda i la direcció esportiva navarresa va decidir que la cessió de Ramalho seria una bona opció. Sense Ramalho, el Girona se la juga fins a final de temporada amb Santi Bueno, Bernardo Espinosa i un Juanpe que surt d'una lesió que l'ha tingut fora de combat tota la primera volta. El club ha decidit no fitxar cap recanvi per a la defensa i acabar la temporada amb els tres centrals que resten a la plantilla.Una decisió arriscada en cas de lesions, sancions o positius per coronavirus.

Per contra, el club sí que ha considerat arriscat acabar la temporada només amb Juan Carlos i per això va tancar la incorporació d'Adrián Ortolá. El porter de Xàbia, de 27 anys, ha estat el titular del Tenerife durant la darrera temporada i mitja. Una greu errada, a l'estil Muric, en el derbi contra el Las Palmas de fa unes setmanes va relegar-lo a la suplència. Format al planter del Vila-real i polit al del Barça (2013-18), Ortolá ha defensat també -sense ser titular- les porteries de l'Alabès (17-18) i el Deportivo de la Corunya (18-19). En total, l'alacantí acumula 114 partits a Segona amb el Barça B (63) i Tenerife (51) i dos a Primera amb l'Alabès. Ortolá arriba lliure després de desvincular-se del Tenerife i firma fins al 2023.

Els clubs van esperar al darrer dia del mercat d'hivern per fer tots els retocs que no havien fet durant tot el mes. Un dels moviments més destacats va ser el del davanter de l'Espanyol Víctor Campuzano, que va marxar a l'Sporting. El barceloní, objectiu del Girona a l'estiu, signa lliure fins el 2025 amb els asturians. El davanter Dimata (Anderlecht) va arribar a Cornellà, mentretant. Ahir també, el Mirandés va aconseguir la cessió de Simón Moreno (Cartagena) per part del Vila-real i la UD Logronyès va oficialitzar Dani Pacheco (ExMàlaga). A més a més, l'Almeria reforça encara més l'atac amb el brasiler dpel Braga Guilherme Schettine. Per contra Pedro Mendes, és baixa als andalusos. El Castelló, per la seva banda, va donar la baixa a Guillem Jaime (Nàstic) i Fidalgo (América) per incorporar Bodiger (Cadis). Un altre moviment destacat de la nit va ser el fitxatge de Jesé Rodríguez pel Las Palmas, lliure un cop desvinculat del PSG.

Mentrestant a Primera, el València va aconseguir la cessió del migcampista Oliva (Cagliari), que s'afegeix a les de Cutrone i Ferro. El Celta va lligar el davanter del Benfica, amb passat a l'Espanyol, Facundo Ferreyra i l'Osca la cessió del central Vabro (Lazio). Todibo (Barça) acabarà el curs al Niça provinent del Benfica.