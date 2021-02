"Amb els jugadors que hi ha, la plantilla és prou competitiva"

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha comparegut avui per valorar en una roda de premsa virtual com ha quedat la plantilla després d'un mercat d'hivern en què l'equip ha incorporat Adrià Ortolá però ha perdut peces com les de José Aurelio Suárez, Arijanet Muric i Jonás Ramalho. Cárcel s'ha mostrat realista recordant la delicada situació econòmica de l'entitat, explicant que "cinc o sis" futbolistes de l'equip han rebut ofertes. També ha ofert el seu punt de vista sobre la possible renovació del tècnic, Francisco Rodríguez.



Mercat d'hivern

"Sabíem que seria difícil aquest mercat per un excedent de límit salarial. La idea era mantenir les màximes peces possibles, perquè el que volem és seguir competint. L'aposta de la propietat és lluitar al màxim nivell. Un cop al mercat es produeixen moviments. Molts jugadors de la nostra plantilla han tingut propostes per anar a millors equips. Muric va sortir a última hora, no tenia els minuts que esperava que tindria i així es va produir l'operació amb Ortolá. A última hora un equip de Primera ens va fer una proposta per un jugador, Ramalho. Ell volia fer aquest pas, vam negociar. Com menys es retoqués el nivell de la plantilla, millor. Ofertes n'han tingut cinc o sis jugadors".



L'adéu de Ramalho

"Si dic que tenim un problema dexcés salarial és que tenim un problema econòmic. Ramalho porta molts anys al club i si s'hagués quedat hauria tingut importància. Per algun lloc havíem de baixar el límit salarial. Ara es recupera Juanpe i tan Bueno com Bernardo han ofert un bon nivell, pel que confiem en aquests tres centrals. Hem de ser realistes. La gent ha d'entendre per què fem segons quines coses. N'hi ha que no els agradarà, però primer s'han de complir els pressupostos. Intentem treballar per tenir un equip el màxim competitiu possible".



La marxa de Suàrez

"Estàvem contents amb el rendiment de tots els porters. Ell va arribar aquí fa quatre anys i volia jugar. És una bèstia entrenant i al no tenir minuts cada cop tenia més gana, pel que va demanar sortir. Són decisions de sentit comú. Si Muric hagués marxar abans, això d'en Suárez no s'hauria produït. Ortolá? Va ser una situació de mercat i el coneixíem de fa temps. Va ser relativament fàcil entendre's".



Muric també se'n va

"S'ha de tenir en compte que quan treballem amb la gent que ve del City sabem que vénen aquí a créixer però també volen minuts. Ell no jugava i Juan Carlos estava a un nivell molt alt... No és cap sorpresa el que ha passat i el vaig entendre perfectament, és de sentit comú. Estem contents que vagi a competir i créixer com a futbolista, perquè necessita jugar".



Clàusula de Ramalho

"Ha marxat perquè s'ha produït una situació econòmica favorable. Tenia una fitxa alta i un any més de contracte. Osasuna té una opció de compra que s'acabarà produint, per això hem arribat a una entesa. No ho hauríem fet de no sentir-nos còmodes. El jugador mereix molt de respecte per tot el que ha fet pel club. Havíem de tenir uns mínims de seguretat, ara bé. Ell jugarà a Primera i nosaltres en sortim beneficiats".



Ofertes jugadors

"Per xarxes he llegit molts noms. Alguns han sigut veritat i d'altres no. No ha sigut un final de mercat fàcil de gestionar. Els futbolistes estaven a Palma i tenien ofertes al damunt de la taula. Tot això et condiciona. Tots entenen la situació del club, volem lluitar per tot el que es pugui lluitar. Els que s'han quedat aquí ho han fet convençuts i amb ganes d'aconseguir els objectius".



Plantilla actual

"Hi ha una plantilla molt competitiva, amb dos jugadors per posició. És normal que els que no tenen minuts demanin sortir. Tant de bo s'hagués quedat Ramalho però veient la realitat era important fer aquest moviment. De totes les operacions que es podien produir, aquesta ha sigut potser la que menys incidència directa ha tingut a la plantilla perquè era un futbolista que no estava jugant".



Fitxar un central?

"Vam valorar la situació i hi havia un jugador que ens agradava, que podia millorar la plantilla. Es podia fer tenint en compte que no disposàvem de massa diners. Ho vam intentar, però al final va decidir no sortir i quedar-se al seu club. No ens vam moure més. Hem cregut que amb els jugadors que tenim, aquesta plantilla és competitiva. Pot anar a més després d'aquests primers mesos tan frenètics. És el que està passant amb el futbol actual, a la majoria de clubs han marxat més jugadors dels que han vingut".



Renovació de Francisco

"Queda encara molt i han de passar coses. No sabem quins objectius assolirem. Els números que portem ens fan anar pel bon camí de la salvació, que és l'objectiu que vaig dir al principi del curs perquè sabia que era un any complicat. Molt mèrit del que està passant és de l'entrenador. Està fent una feina molt positiva, mantenint l'equip en la zona noble de la classificació tot i les dificultats. No és bo ara parlar de futur. Ni per ell, ni per nosaltres. Podem construir un Girona amb ell. Ho penso així i ell ho sap. Però també el conec i sé que està molt centrat en el dia a dia. No pensa en anar més enllà. Quan toqui ens retrobarem, parlarem i decidirem. Confio que tot sortirà bé. Juan Carlos? Passa el mateix. Està fent una temporada, sap que estem contents i ell també d'estar aquí".



Francisco i la plantilla

"Ell vol la millor plantilla possible per competir pel màxim. Si alguna cosa té és que creu en aquests jugadors. En totes les rodes de premsa ha sigut súper optimista i positiu. Està més emprenyat amb el gol rebut a Palma que no pas amb com ha acabat el mercat".