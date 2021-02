Pérez Pallás controlarà el VAR al Girona-Leganés de diumenge a Montilivi

David Pérez Pallás, de molt mal record recent per al Girona, serà el responsable del VAR en el partit de lliga d'aquest diumenge contra el Leganés a Montilivi (14.00). Aquest excol·legiat gallec, que va agafar-se al videoarbitratge després del descens a Segona B, va ser el responsable de l'expulsió de Stuani en la final del "play-off" contra l'Elx, i de la no validació d'un gol legal, el de l'empat a un, de Pablo Moreno contra el Mallorca. Aqusta temporada també va estar en el VAR en l'empat a zero a casa contra el Rayo. Aquell dia va passar desapercebut i la seva actuació no va tenir cap influència en el resultat. Diumenge Pérez Pallás estarà donant suport des de las Rozas a Prieto Iglesias, designat com a àrbitre principal.

