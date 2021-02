El retorn d'Asier Garitano revifa el Leganés abans de visitar diumenge Montilivi

Asier Garitano és un entrenador que ve de baix. Va conèixer el fang ja durant la seva època de jugador i com a entrenador tampoc ho ha tingut fàcil. Segon a l'Alacant de Bordalás (03-09) i al Castelló (09-10), també va dirigir l'equip AFE de jugadors sense equip abans de fer-se càrrec de l'Oriola (11-12) i l'Alcoià (12-13) ja com a primer. La vida li canviaria quan va aterrar al Leganés el 2013, on començaria un conte de fades que acabaria amb ell i el club a Primera Divisió. Després d'aconseguir l'ascens per primer cop i dues permanències a la màxima categoria, l'estiu del 2018, Garitano va decidir tancar una etapa i volar. S'ho havia guanyat. La Reial Societat li obria les portes i no va deixar escapar un tren del qual saltaria en marxa a la 17a jornada, després de ser destituït. Tampoc li va sortir bé la segona experiència lluny de Leganés. Va ser la temporada passada amb l'Alabès. A Vitòria, les coses es van torçar i també va ser fulminat abans d'acabar la temporada. Dues experiències negatives lluny de Leganés van fer que aquest estiu s'ho repensés molt a l'hora d'escoltar ofertes. Tanmateix, n'hi va haver una a la qual no va poder dir que no. El seu Leganés no rutllava. Havia destituït Pep Lluís Martí i el va anar a buscar per redreçar el rumb de l'equip. No va poder dir que no.

Garitano es va reestrenar dilluns passat amb una victòria contra el Lugo (3-2) que revifa les opcions dels madrilenys de somiar amb l'ascens directe, l'objectiu marcat pel club. Diumenge, doncs, serà el basc i no l'extècnic del Girona la temporada passada, Martí, qui s'assegui a la banqueta visitant de Montilivi. Els madrilenys intentaran guanyar per allunyar el Girona de la lluita pel play-off i de passada continuar la persecució als tres equips de dalt (Mallorca, Espanyol i Almeria).

El Leganés no podrà comptar diumenge amb Luis Perea. El migcampista serà baixa per acumulació d'amonestacions. Per la seva banda, Jose Arnáiz es va lesionar contra el Lugo i té complicat ser a Montilivi.