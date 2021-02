Arnau: "Em sento bé tant de central com de lateral"

La baixa de Jonas Ramalho ha deixat un buit a la plantilla del Girona que Francisco haurà de cobrir amb joves del planter. Arnau Martínez, Monjonell i Pau Resta són alguns dels candidats a ocupar el buit deixat pel basc en cas de lesions o sancions dels tres del primer equip (Bueno, Bernardo i Juanpe). En aquest sentit, Arnau explica als mitjans del club que es troba còmode tant de central com de lateral, on ha hagut de jugar uns quants partits ja. "Si falta algú, com que puc jugar a moltes posicions, puc tenir minuts. De lateral m'agrada jugar-hi i, de central, ho he fet tota la vida. Em sento bé a totes dues posicions", diu. En aquest sentit, Arnau assegura que és "una gran experiència" pujar al filial i al primer equip, sobretot tenint en compte que encara és juvenil. "Veure gent que ha pujat, debutat i tingut minuts fa pensar que si ells poden, nosaltres també amb molt d'esforç", assegura.