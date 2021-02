Ramalho arriba a l'osasuna «amb una mentalitat molt positiva»

Jonás Ramalho, cedit pel Girona a l'Osasuna, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus nous companys i també va ser presentat, en un acte en el qual va destacar la seva «il·lusió» davant una etapa que, com a mínim, el tindrà a Pamplona fins al final d'aquesta temporada. «Vinc amb una mentalitat molt positiva. Aquesta és una gran oportunitat per demostrar el meu futbol, vull aportar el màxim, treballar cada dia i, quan em toqui jugar, aportar el màxim», explicava el central, que intentarà «donar el millor de mi mateix» per intentar donar un cop de mà a un equip que es troba només una posició per sobre de les posicions de la salvació.