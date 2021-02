Francisco: «Un dels nostres millors fitxatges és que Juanpe torni a la convocatòria»

Nou test d'altura per posar a prova l'ambició del Girona, després de la dolorosa derrota a Mallorca amb un gol al temps afegit. Els de Francisco rebran demà al migdia el Leganés (14 h) amb l'obligació d'aconseguir un resultat positiu si no volen despenjar-se de les opcions del play-off. Un cop tancat el mercat de fitxatges d'hivern, el tècnic ja compta amb la plantilla definitiva per "anar a totes". A banda del porter Adrián Ortolá, serà novetat a la convocatòria Juanpe, que torna després de mesos de baixa per una lesió. Per la seva part, Terrats no entrarà a la llista i seguirà entrenant per recuperar la seva millor versió després de superar la Covid-19.

LA PLANTILLA

El dia després de Mallorca no va ser fàcil per com es va perdre. Mereíxiem més. Era conscient que hi havia equips que volien jugadors importants del nostre equip i que podia passar. Per mi era molt important retenir els jugadors perquè esperem molt d'ells en aquesta segona volta. Només ha marxat Ramalho. Volem el màxim nivell de Nahuel (Bustos), Stuani€ Aquest serà els nostres millors fixtatges. Amb el límit salarial estem fotuts, però confio amb els meus jugadors i anirem a per totes.



LA CONVOCATÒRIA

Juanpe entra a la convocatòria, és molt important. Ha donat passos de gegant i cada dia està millor. Això és bon senyal. Tothom està disponible, excepte Luna. Terrats també després de dues setmanes amb coronavirus i per això hem decidit que no entrarà a la llista perquè recuperi el seu màxim nivell físic.



ELS DAVANTERS

Tenint minuts i buscant-los ells sabran trobar la seva millor versió. Ells són els primers que ho saben. És important que Stuani i Nahuel (Bustos) estiguin al seu màxim nivell per ajudar-nos. Però tots. Tenim una plantilla curta, però confio plenament que traurem tots els números que mereixem.



EL RIVAL

El Leganés és un equip que ha canviat de jugador i és diferent al que havíem vist fins ara. Garitano coneix perfectament el club, els jugadors i la categoria. Serà un equip equilibrat. Qualsevol jugador que pugui dir és de nivell. És un candidat per estar entre els sis primers i per mi a l'ascens directe.



EL PARTIT

Més que rival directe, demà és un partit important. Necessitem guanyar a casa i ens donaria possibilitats d'apropar-nos a ells. Hem de canviar la mentalitat a la classificació perquè és hora d'estar a prop del segon lloc. Tenim una nova oportunitat per competir al màxim i treure tres punts molt importants.



EL DESCANS

L'hem notat. Fins i tot, hem hagut de parar perquè no aguantàvem tantes sessions seguides. Ens ha anat molt bé per exigir-nos. L'equip ha fet un pas endavant i això ens dona un salt de qualitat. Ramon i Ibra ja formen part del primer equip. Guanyar, guanyar i guanyar, això és el que ens toca.



LA RENOVACIÓ

Em guio per sensacions i el dia a dia. Això és el més important. De moment noto que la gent em segueix i estic molt feliç a Girona. Em falta conèixer la gent als estadis, espero que sigui aviat. Em preocupa tenir-ho tot controlat perquè creixi el Girona, no pel meu bé ni el de ningú sinó del club.