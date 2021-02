Garitano: «El Girona sempre ha tingut grans equips»

L'entrenador del Leganés, Asier Garitano, va comparèixer ahir davant els mitjans de comunicació abans de desplaçar-se demà per jugar a Girona. El tècnic basc va subratllar la dificultat de jugar contra el conjunt gironí. «No hi ha gaire diferència de jugar a casa o a fora ara. Es redueix aquest factor perquè no hi ha públic. Tot i això, el Girona sempre ha tingut grans equips i no serà fàcil treure quelcom de positiu de Montilivi. Ens prepararem per aconseguir-ho», deia ahir.Garitano tindrà la baixa d'un dels seus millors homes, Arnáiz (lesionat per dues setmanes) però recupera Bustinza després de complir sanció. També hi serà Brandon Thomas. «Ve d'una lesió llarga i costa. De mica en mica anirem veient la seva millor versió», deia.