L'exvicepresident Josep Rofes anirà a judici per la conversió del club en SAE

L'exvicepresident del Girona FC Josep Rofes serà jutjat a l'Audiència el proper dimarts 16 de febrer per un pressumpte delicte d'apropiació indeguda durant la conversió del club en SAE el 2009. El cas, inpulsat l'estiu de 2010 per una denúncia de l'aleshores president Francesc Rebled, arriba finalment a judici. La Fiscalia, que demana cinc anys de presó per a Rofes més una indemnització per al Girona (de més de 700.000 euros) com a responsabilitat civil, considera que tant l'exvicepresident com el president que va impulsar la conversió, el difunt Josep Gusó, «van disposar indegudament de fons del club per fer-los servir en la subscripció d'accions que finalment van adquirir al seu favor». El Girona, segons l'advocat que representa el club, Carles Monguilod, entén que no ha sigut perjudicat «ni civilment ni penal».

El Girona es va convertir en SAE el 30 de juliol de 2009, un any després de l'ascens a Segona. Era aquesta una condició sine qua non per poder-se mantenir en la competició professional (LFP). El club va haver de cobrir un capital social de 3,2 milions d'euros, i malgrat assolir l'objectiu, va tenir moltes dificultats, fins al punt que unes setmanes abans Gusó es va haver de treure de la màniga una proposta per la qual es regalaven cinc carnets de general per cada acció, valorada en 500 euros en aquell moment. L'expresident va acabar convertit en el màxim accionista, per davant de Josep Rofes i dels inversors Pere Ventura i Àngel Figueras (cridats com a testimonis al judici del dia 16).

Al seu dia semblava que la conversió en SAE seria la gran solució a tots els mals del Girona, però res més lluny d'això. Un any després la situació era caòtica. L'equip s'havia salvat del descens a Segona B (i qui sap si de la desaparició) amb el miraculós gol de Kiko Ratón contra el Múrcia de penal, en últim minut. Els jugadors no cobraven i Josep Gusó va acabar dimitint el 22 de juny de 2010, assumint de manera interina la presidència Josep Rofes. El deute era d'uns tres milions d'euros i calia trobar nous inversors.

El divendres 16 de juliol de 2010, Francesc Rebled, aleshores president del Girona com a representant dels petits accionistes (havia assumit el càrrec mentre es negocia la venda), va comperèixer en conferència de premsa per llançar un atac sense precedents cap a Josep Gusó i l'expvicepresident Josep Rofes. L'auditoria, que havia encarregat just després de fer-se amb el càrrec li havia donat prou dades com per qualificar-los a tots dos de «gentussa indesitjable que ha conduït el club a un entremat societari fraudulent». És allà on neix la denúncia que ara acabarà portant Rofes a judici. Rebled els acusava d'haver agafat diners del club «en un procés absolutament irregular». Pocs dies més tard es confirmava l'arribada de Josep Delgado com a nou màxim accionista, amb Ramon Vilaró de president.

Un mica més d'un any després, a primers de novembre de 2011, el fiscal va citar a declarar Gusó i Rofes per presumpta apropiació indeguda de capital del club per comprar accions de la Societat Anònima Esportiva. Rebled, com a demandant, i Camil Molina (com a exsecretari del Consell) que també van ser citats, van assenyalar Rofes com l'«ideòleg» de la conversió. Tant un com l'altre també han estat citats en tant que testimonis al judici del proper dia 16.

Fiscalia veu diverses anomalies als comptes del club. Per exemple defensa que la subscripció de títols feta per Oredia Negocios SLU, a través del seu administrador únic Josep Rofes, «no es va fer amb diners aportats directament per aquesta mercantil». També posa de manifest que la compra d'accions de Rofes, a títol personal, «tampoc es va fer amb diners aportats directament per ell». L'exvicepresident, que assumeix la seva pròpia defensa, nega els fets i assegura que «no tenia ni capacitat de gestió al club ni capacitat de disposició sobre els comptes».