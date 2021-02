Francisco: «No podem allunyar-nos més del sisè classificat»

El Girona ha encadenat aquest migdia la segona derrota consecutiva contra el Leganés (0-2). En conseqüència, la sisena posició s'allunya a 7 punts i per això Francisco espera que la millor versió de davanters com Stuani, Sylla o Bustos arribi "el més aviat possible".



EL PARTIT

Hem fet una primera part prou bona en tots els sentit, no han trepitjat la nostra àrea. Hem dominat i hem tingut ocasions. El gol anul·lat ha de ser molt just perquè l'han analitzat durant molta estona. La segona part ha estat igualada. El gol del Leganés ha estat en una acció aïllada i ens ha fet mal. S'han sentit més forts i a nosaltres ens ha costat. Hem seguit més amb el cor que no pas amb el cap. Ens anem sense res, com ja ens va passar a l'últim partit.



EL PLAY-OFF

Encara queden 18 partits de la segona volta i lluitarem per ser el més a prop possible al sisè classificat. Les dues derrotes ens deixen a 7 punts, però hem de pensar en el següent partit i no allunyar-nos més. Hem passat per una ronda de tres partits complicats.



POCS GOLS A LA LLIGA

Els gols són pobres. Ens falta algú que faci més gols per estar a prop dels equips que estan a la part alta. Però tenim jugadors bons al davant i hem de donar-los confiança. Encara cap està al cent per cent i esperem que sigui aviat perquè necessitem gols. Quan algú d'ells trobi la ratxa, serà diferent.



LA PRIMERA PART

Hem fet una primera part per avançar-nos i hem tingut situacions d'àrea per haver fet un gol. Com no ha estat així, estem condemnats a patir. Hem de seguir i confiar amb els nostres jugadors. Hem de trobar la seva millor versió.



PABLO MORENO

Pablo va tenir un problema en un entrenament el dimecres i hem preferit que demà torni a fer-se les proves per veure el grau de la lesió. Espero que torni aviat perquè estava en un bon moment. Juanpe va entrenant a poc a poc i esperem veure'l també aviat disputant minuts.



ASIER GARITANO

Voliem millorar a fora. El Girona és un equip fort i haviem d'estar el màxim d'equilibrats. Posar-nos per davant ens ha donat un plus, però hem de millorar sobretot en aspectes com els de la primera part.