«Ha arribat l'hora d'estar a prop de la sisena posició»

Conscient que el límit salarial del Girona «és el que és», ha estat una bona notícia per a Francisco que el club hagi pogut retenir «els jugadors importants». Per al tècnic «els millors fitxatges» d'aquest mercat d'hivern són el retorn de Juanpe a la convocatòria i que futbolistes determinants com Stuani o Bustos trobin «el seu millor nivell». Després de la patacada a Mallorca, els gironins tenen un nou repte contra un Leganés que «és candidat a l'ascens directe».

«El dia després de Mallorca no va ser fàcil per com es va perdre. Mereixíem més. Era conscient que hi havia equips que volien jugadors importants del nostre equip i que podia passar de tot. Per mi era molt important retenir els jugadors perquè esperem molt d'ells en aquesta segona volta. Només ha marxat Ramalho. Volem el màxim nivell de Nahuel (Bustos), Stuani, Juanpe... Aquests seran els nostres millors fixtatges. Amb el límit salarial estem fotuts, però confio amb els meus jugadors i ho donarem tot».

«Juanpe entra a la convocatòria, és molt important. Ha fet passos de gegant i cada dia està millor. Això és bon senyal. Tothom està disponible, excepte Luna. Terrats tampoc entrarà a la llista perquè després de dues setmanes amb coronavirus necessita entrenar més per recuperar el seu màxim nivell físic».

«Tenint minuts i buscant-los, els jugadors sabran trobar la seva millor versió. Ells són els primers que ho saben. És important que Stuani i Nahuel (Bustos) estiguin al seu màxim nivell per ajudar-nos. Això va per tots. Tenim una plantilla curta, però confio plenament que traurem tots els números que mereixem».

«El Leganés és un equip que ha canviat de tècnic i és diferent al que havíem vist. Garitano coneix perfectament el club, els jugadors i la categoria. Serà un equip equilibrat. Qualsevol jugador que pugui dir és de nivell. És un candidat per estar entre els sis primers i, per mi, a l'ascens directe».

«Més que rival directe, és un partit important. Necessitem guanyar a casa i ens donaria possibilitats d'apropar-nos a ells. Hem de canviar la mentalitat a la classificació perquè és hora d'estar a prop del sisè lloc. Tenim una nova oportunitat per competir al màxim i treure tres punts molt importants».

«L'hem notat. Fins i tot, hem hagut d'aturar-nos perquè no aguantàvem tantes sessions seguides. Ens ha anat molt bé per exigir-nos. L'equip ha fet un pas endavant i això ens dona un salt de qualitat. Ramon (Terrats) i Ibra (Kébé) ja formen part del primer equip. Guanyar, guanyar i guanyar, això és el que ens toca».

«El Girona sempre ha tingut grans equips i no serà fàcil treure quelcom de positiu de Montilivi».