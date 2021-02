Pérez Pallás torna a anul·lar un gol al Girona des del VAR

Segurament el Girona ha fet mèrits avui, abans del 0-1, per sumar algun punt. Tanmateix, entre l'efectivitat del Leganés, la mala punteria dels gironins i la sempre inoportuna aparició Pérez Pallás no ho ha aconseguit. Des del VAR, el col·legiat gallec ha tornat a inicidir en contra del Girona en una decisió. Tal i com ja va ver en la final del play-off d'ascens del curs passat contra l'Elx, quan va instar l'àrbitre a expulsar Stuani per una falta sense incidència al mig del camp, i com va repetir enguany en el duel contra el Mallorca a Montilivi amb un gol anul·lat a Pablo Moreno i l'expulsió de Ramalho, avui no ha faltat tampoc a la cita. El partit tot just començava quan Santi Bueno ha enviat al fons de la xarxa el refús de Cuéllar a un xut de Samu Sáiz. Pérez Pallás, des del VAR, ha analitzat ben bé durant cinc minuts les línies del fora de joc i ha decidit que el defensa uruguià estava en posició antireglamentària per mil·límetres, frustrant altre cop el Girona.