«Necessitem gols per no allunyar-nos» aniol resclosa

El Girona necessita amb urgència la «millor versió» dels seus home gol. Cristhian Stuani, Mamadou Sylla o Nahuel Bustos -Pablo Moreno està lesionat- són «els primers que ho saben», tot i que la porteria segueix resistint-se per més que l'equip fes mèrits per superar tot un Leganés. Tret de la diana anul·lada per fora de joc a Santi Bueno, els gironins van tenir problemes d'encert malgrat disputar «una primera part prou bona» com per avançar-se en el marcador. En conseqüència, els de Francisco estan «condemnats a patir» tal com va comprovar-se poder amb el doblet de Bua (0-2). Els de Montilivi deixen el play-off a set punts «després de tres partits complicats» amb una victòria i dues derrotes consecutives, però, tal com va explicar ahir el tècnic, cal «pensar en el següent partit i no allunyar-nos més».

«Hem fet una primera part prou bona en tots els sentits, no han trepitjat la nostra àrea. Hem dominat i hem tingut ocasions. El gol anul·lat ha de ser molt just perquè l'han analitzat durant molta estona. La segona part ha estat igualada. El gol del Leganés ha estat en una acció aïllada i ens ha fet mal. S'han sentit més forts i a nosaltres ens ha costat. Hem seguit més amb el cor que no pas amb el cap. Ens anem sense res, com ja ens va passar a l'últim partit».

«Encara queden 18 partits de la segona volta i lluitarem per ser el més a prop possible al sisè classificat. Les dues derrotes ens deixen a 7 punts, però hem de pensar en el següent partit i no allunyar-nos més. Hem passat per una ronda de tres partits complicats».

«El balanç de gols és pobre. Ens falta algú que faci més gols per estar a prop dels equips que estan a la part alta. Però tenim jugadors bons al davant i hem de donar-los confiança perquè estiguin en ple rendiment. Encara cap està al cent per cent i esperem que sigui aviat perquè necessitem gols. Amb 16 gols no podem estar a prop dels sis primers. Quan algú d'ells trobi la ratxa, serà diferent».

«Volia mantenir l'equip viu per endur-nos la victòria. La necessitàvem per mantenir-nos a prop del play-off. No era ansietat. M'he exigit molt, igual que ells. Al final no n'hem fet prou. Amb la pèrdua de minuts ens han tret una mica de les caselles, però vaja, res greu».

«Hem fet una primera part per avançar-nos i hem tingut situacions d'àrea per haver fet un gol. Com no ha estat així, estem condemnats a patir. Ens enfrontem a equips forts, amb juagdors bons i que fan la seva feina. Hem de seguir i confiar en els nostres jugadors. Hem de trobar la seva millor versió».

«L'equip estava fet a principis de temporada en funció del que ens podia aportar en Cristhian (Stuani). La mala fortuna ha sigut pels seus problemes físics i ho hem patit tots. Ho sap i és el primer que aposta per posar-se bé, però la competició està molt avançada. Es nota que hi ha futbolistes amb molts més minuts que ell. El trobem a faltar. També hi ha altres companys que poden aportar».

«En Pablo (Moreno) va tenir un problema en un entrenament el dimecres passat i hem preferit que demà -avui per al lector- torni a fer-se les proves per veure el grau de la lesió. Espero que torni aviat perquè estava en un bon moment. Juanpe va entrenant a poc a poc i esperem veure'l també aviat disputant minuts».

«A Sylla li demanem que faci un treball defensiu quan el tenim per la dreta, però sempre acaba tenint ocasions de gol al costat d'en Cristhian (Stuani). Busquem gent al camp que ens pugui donar gol. Soc conscient que s'adapta millor a la punta que a qualsevol costat».

bua condemna el girona amb dos gols a montilivi. Els de Franciso van perdre contra el Leganés i van evidenciar la falta de gol. 1 Yan Couto disputant-se una pilota amb Sabin Merino. F

2 Els jugadors van fer un minut de silenci per homenatjar el desaparegut Sergi Murga. F

3 Aficionats del Girona donant suport a l'equip des de fora Montilivi, tot i la pluja. F