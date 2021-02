Pérez Pallás descobreix un fora de joc mil·limètric de Bueno i frustra el Girona

Segurament abans que arribés el 0-1 de Bua, el Girona va fer mèrits per sumar algun punt. Tanmateix, entre l'efectivitat del Leganés, la poca clarividència ofensiva dels gironins i la sempre inoportuna aparició Pérez Pallás no ho va aconseguir. Des del VAR, el col·legiat gallec va tornar a incidir en contra del Girona invalidant per fora de joc un gol de Santi Bueno, que segurament hauria pogut canviar el signe del partit. Li va costar decidir-se, perquè la cama de Bueno estava gairebé en línia amb la cuixa d'Ignasi Miquel però, després de quasi cinc minuts ruminat-s'ho, al final va decidir que l'uruguaià estava en posició antireglamentària i va anul·lar el que hauria estat l'1-0. Les línies del VAR no deixen del tot clar si Bueno està més avançat o no que Miquel, però si hi està, és per mil·límetres.

No és la primera vegada que Pérez Pallás es creua en el camí del Girona. El gallec va aparèixer altre cop ahir per fastiguejar el Girona tal com ja va ver en la final del play-off d'ascens de la temporada passada contra l'Elx, quan va instar l'àrbitre a expulsar Cristhian Stuani per una falta sense incidència a camp propi dels il·licitans. L'idil·li de Pérez Pallás amb el Girona des de la sala de videoarbitratge va continuar aquesta temporada amb el partit contra el Mallorca a Montilivi. Aquell dia va instar l'àrbitre principal a anul·lar un gol a Pablo Moreno per una rigorosíssima falta a Sastre i tampoc va dir res per corregir l'expulsió de Ramalho, en una acció que podia haver-se resolt amb targeta groga perfectament, ni tampoc per avisar-lo que Ruiz de Galarreta hauria hagut de ser expulsat per una dura entrada a Sylla. Tres decisions que van fer enfurismar Francisco.

Mesell com pocs, ahir tampoc va faltar tampoc a la cita. El partit tot just començava quan Santi Bueno va enviar al fons de la xarxa el refús de Cuéllar a un xut amb l'exterior de Samu Sáiz. Des del VAR, va prendre's el seu temps i es va estudiar les línies durant ben bé durant cinc minuts per acabar decidint determinant que el defensa uruguià estava en posició antireglamentària per mil·límetres. Com que el criteri per traçar les línies no el coneix gaire ningú i les imatges de la Lliga tampoc aclareixen gaire res, resulta molt complicat saber si la posició de Bueno era correcta o no. Sigui com sigui, Pérez Pallás va decidir que no i va afegir un greuge més al Girona, i ja en són un quants. Des del VAR, el gallec s'ha afegit a Ocón Arráiz per convertir-se en una de les bèsties negres arbitrals del Girona.