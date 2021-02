Real com la Lliga mateixa

La realitat a hores d'ara és la següent: el Girona FC ahir va ser superior al Leganés a la primera part; i si no hagués estat pel gol anul·lat, la sort final del partit podria haver estat una altra. Però també és real que al segon temps els visitants van ser els que van tenir les úniques oportunitats clares, fins a quatre comptant els dos gols.

Tan real com que l'equip ha tornat a fer per segon cop aquesta temporada un 6 de 21. Ja va passar el mes de novembre, quan només es va sumar un triomf i tres empats en set partits, la mateixa marca que ara s'ha repetit. La diferència és que a la primera volta l'equip estava en rodatge, després d'haver començat tard el campionat i que en canvi ara està amb tots els efectius i, segons el tècnic, «en el millor moment de la temporada».

El cert a aquestes altures és que el màxim golejador porta cinc gols, però que no marca des de l'1 de desembre; que Stuani no acaba d'aparèixer; i que en conjunt aquest Girona FC és el tercer equip menys golejador del campionat, amb només disset gols en vint-i-quatre partits. Números ridículs per voler aspirar a res i més si es té en compte que, dels darrers set partits, en cinc no ha vist porteria.

I tot això porta a la crua realitat que les places de promoció han quedat a tres partits de distància i que si no s'hi posa remei aviat o si aquesta diferència augmenta, la Lliga estarà acabada amb l'únic al·licient de la permanència. Perquè una cosa és donar millor imatge i l'altra que ara mateix amb la imatge ja no n'hi ha prou; i si es vol allargar la possibilitat de pugnar per una plaça de promoció s'ha de sumar de tres en tres.

Mirandés, Castelló, Fuenlabrada i Almeria marquen el futur immediat del calendari gironí, en el qual els de Francisco han de canviar la dinàmica radicalment, perquè si això no fos així es podria viure una de les temporades més ensopides amb molts anys, que no decebedores perquè precisament en aquests darrers anys de decepcions n'hi ha hagut de tota mena.