Aday: «Hem d'estar junts i apostar pel play-off»

Aday Benítez ha comparegut aquest migdia en roda de premsa per repassar l'actualitat de l'equip, després d'arrosseguar una ratxa de 6 punts de 21 possibles. El capità del Girona ha admès que la manca de gol els perjudica però es mostra optimista amb vistes al futur.

ELS ÀNIMS

El punt amarg és la distància de 7 punts respecte el play-off. Ara bé, queden moltes jornades i pot passar de tot. Ja es va veure la temporada passada. L'altre dia contra el Leganés era un bon moment per guanyar i acostar-nos a dalt. Al final del partit, el vestidor estava molt fotut i els vaig dir que era el moment d'estar junts, de sortir-nos-en plegats. Estem en una bona dinàmica de joc amb la segona part de Mallorca i els primers 75 minuts del Leganés.



EL MISSATGE

És el moment d'estar junts i intentar que la gent confiï en nosaltres. És veritat que pot passar que quedem fora del play-off perquè hi ha equips que són boníssims aquesta temporada. Tot i això, a hores d'ara tenim possibilitats. Si no en tinguéssim, ho diria. En tenim i hi hem d'apostar fort. No sé quin tant per cent però en tenim. El míster va al màxim i nosaltres ens el creiem.



EL VESTIDOR

El grup fa només quatre mesos que treballa junt. Som un equip nou i, tot i això, la meva sensació és que hi ha un bon vestidor. Per culpa de la pandèmia no podem dinar junts, ni fer sopars, ni dutxar-nos, ni conviure gaire. Hi ha gent molt jove, de 18 o 20 anys. Hem de mirar de no perdre el que hem aconseguit al minut 85 o 88. Si no podem guanyar, no perdre.



MANCA DE GOL

Durant la primera volta hem tingut la baixa de l'Stuani, que l'any passat duia 15 gols i ara només dos. És un jugador que sempre n'ha fet. Ara hem tingut altres jugadors que han marcat diferències i ens han ajudat, cosa que l'any passat no passava. Tot i aixòi, els punts són els mateixos. És complicat marcar i, quan ens marquen,tenim moltes possibilitats de perdre. És el que ens ha passat amb Mallorca i Leganés. Treballem per generar més ocasions. Contra el Leganés vam ser millors en el joc. No vam crear ocasions claraes però sí que va fer la sensació que arrribàvem i dominàvem. Ens falta una mica de contundència, última passada. Avui hem entrenat moltíssim això.



ESTAT FÍSIC

Fa dies que arrossego molèsties al pubis, entre altres. Cada cop em trobo més béi quan ho solucioni podré trobar la millor versió. Tot i això sóc un jugador que es buida sempre. Si em retirés ara estaria tranquil perquè he lluitat per totes les piltes sempre.



EL MíSTER

L'any passat confi`àvem en tots els entrenadors. Amb Unzué el van condmenar les derrotes, despr´ñes va arribar en Pep (Martí) amb molta energia però faltava un punt en atac o dinamisme. Llavors ve en Francisco, que em sembla que era l'home desitjat des del principi, i va funcionar. El jugador entén el que diu, per què ho diu i el creu. .Tinc aquesta sensació com a capità. NO és fàcil perquè fa 4 mesos que treballem i som un equip nou. Treballem bé perquè hi creiem.



MIRANDÉS

Al partit a Montilivi ho vam passar molt malament. Són un molt bon equip que vol créixer com a club. És quasi una final. L'haurem de jugar amb el cor però tambñe amb molt de cap. Hem de guanyar cada partit però si arriba el minut 88 i no hem pogut, no podem perdre'l. Si guanyem ho celebrarem com si fos una final, però si no podem, no perdre seria ideal.



EL FUTUR

El Girona s'ha convertit en el club de la meva vida i és un orgull formar-ne part. EL meu objectiu és ajudar, jugar el màxim de partits i arribar al play-off. La meva intenció és estar aquí, perquè estimo el club. NO h odic per dir; és la realitat. Pateixo quan perdem, tant si jugo com si no, i quan guanyem, em sento Samsó. M'he marcat el repte de jugar 15 partits d'aquí al final. Tant bo pugui jugar molt, ajudar i fer el play-off. Si no ho aconseguim, no serà cap drama. S'haurà d'inentar continuar en aquesta línia.