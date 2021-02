El Girona té menys d'una volta per acostar-se al «play-off» o patir

Fins diumenge, abans de la derrota contra el Leganés a Montilivi, el Girona havia superat mil i un entrebancs durant la primera volta de la competició. Al final traumàtic del curs passat, s'hi van afegir molts moviments a la plantilla amb la Lliga començada, lesions de jugadors importants, sancions o convocatòries internacionals que van fer que a l'equip li costés engegar. Tot i això, a empentes i rodolons, Francisco va fer rutllar el Girona fins a situar-lo un parell de jornades en setena posició amb els mateixos punts que el sisè. Ara bé, aquest 2021 no prova als gironins, que l'han començat amb mal peu.

Els de Francisco arrosseguen una ratxa de 6 punts de 21 que ha convertit aquella proximitat amb el play-off en un miratge. Fins la setmana passada, malgrat no haver-la trepitjat mai, la distància amb la promoció era relativament assequible. Tanmateix, la derrota contra el Leganés, que marcava el sisè lloc, ha fet que la diferència s'ampliï perillosament. Així, ara el Girona és a 7 punts dels madrilenys, que marquen el play-off amb 40 punts, pels 33 del Girona. Amb 40 també hi són l'Sporting i el Rayo. Ara bé, els problemes del Girona no s'acaben aquí. Des de principi de temporada que Quique Cárcel manté el discurs dels 50 punts per garantir la permanència. A manca de 18 jornades, l'equip en suma 33 i encara té feina per endavant per assolir l'objectiu «primordial». De temps n'hi ha de sobres, tant per aspirar al play-off, com per evitar un descens que ara és a 9 punts. Ara bé, no val a badar perquè qualsevol mala ratxa en un moment de temporada tan determinant com la segona volta pot acabar de la pitjor manera. I si no, que li ho preguntin al Numància. Els sorians, el curs passat eren sisens amb plaça de promoció després de les mateixes 24 jornades que s´han jugat ara. Una ratxa de 2 punts de 33 possibles (dos empats i 9 derrotes) va condemnar-los al descens.

Francisco fins fa quatre dies no es desviava gaire del discurs marcat per la direcció esportiva tot i sempre les seves paraules desprenien ambició per aspirar a fites més altes. Dissabte passat, tanmateix, el tècnic va parlar per primera vegada «d'acostar-se a la sisena posició». I ja se sap, és la llei de Murphy. El dia que en parla, l'equip no només perd sinó que agafa la distància màxima respecte a les places de play-off. Francisco no enganyava ningú, perquè l'objectiu del club, encara que ningú el digui, ha estat sempre mirar d'estar lluitant per les primeres posicions.