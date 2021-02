Aday està convençut de les opcions del Girona d'entrar al «play-off»

Una de les frases destacades que va deixar Àlex Granell durant el seu comiat de Montilivi va ser que sentia «una passió irracional» pel Girona. El capità va tancar una etapa a l'octubre per fer les maletes cap a Bolívia i va cedir el braçalet a Aday Benítez. El de Sentmenat, que n'ha viscut unes quantes de blanc-i-vermell, també sent pel club quelcom místic. «El Girona és el club de la meva vida i me l'estimo. Pateixo molt quan perdem i quan guanyem, jugui o no, em sento com Samsó». Tota una declaració d'intencions de l'encarregat de guiar el vestidor cap a bon port. El capità va parlar ahir de la situació actual i va deixar un missatge ben clar: «Hem d'estar units». L'argument és evident. «Tenim opcions de fer el play-off i cal apostar-hi», adverteix un Aday que reconeix que si veiés que el Girona no tingués opcions d'entrar a la promció «també ho diria». El vallesà confessa que el vestidor creu en Francisco perquè «entén el que diu i per què ho diu».

La derrota contra el Leganés va deixar els ànims per terra al vestidor de Montilivi. Amb el 0-1 de Bua, ja es va veure que l'equip no reaccionaria i s'escaparia una gran oportunitat d'acostar-se a la promoció. «Era un bon moment per guanyar i ficar-nos-hi a ben pocs punts. Al final del partit, el vestidor estava molt fotut. Com a capità els vaig dir que era el moment d'estar junts i de sortir-nos-en plegats». El vallesà confia en les possibilitats del Girona d'arribar a la sisena plaça d'aquí a final de temporada. «Queden moltes jornades i pot passar de tot. Ja es va veure la passada campanya», alerta. En aquest sentit, Aday s'aferra als números i a la bona dinàmica oferta durant la segona part al camp del Mallorca i abans del primer gol del Leganés (m.75). «Pot passar que quedem fora del play-off, és veritat, perquè enguany hi ha equips que són boníssims. Tot i això, a hores d'ara tenim possibilitats. Si no en tinguéssim, ho diria. No és el cas. En tenim i hi hem d'apostar fort. No sé quin tant per cent però cal apostar-hi. El míster va a tot drap i nosaltres hi creiem», diu.

Bona part dels problemes del Girona aquesta temporada passen per la manca d'encert de cara a porteria. Aday n'és conscient i així ho reconeix alhora que assegura que l'equip treballa la manera de generar més ocasions. «Durant la primera volta hem tingut la baixa de Stuani. Enguany tenim altres jugadors que han marcat diferències i ens han ajudat, cossa que l'any passat no passava. Tot i això els punts són els mateixos», la deixava anar. El de Sentmenat argumentava que «contra el Leganés vam ser millors en el joc. No vam crear ocasions clares però sí que feia la sensació que arribàvem . Per tot plegat, Aday destaca que al Girona li manca «una mica de contundència i última passada».

Per a Aday, el partit de demà passat a Miranda de Ebro és una «final» que cal jugar «amb el cor però també amb molt de cap». «Hem de guanyar però si arribem al minut 88 i no podem, el que no podem fer és perdre el partit. Si guanyem ho celebrarem com si fos una final, però si no podem, no perdre seria ideal», reconeix. Suplent contra el Leganés, Aday revela que arrossega «problemes» al pubis però que «cada cop» es troba més bé. Amb contracte fins al 2021, Aday es marca l'objectiu d'«ajudar, jugar el màxim de partits i fer el play-off» però considera que si no s'aconsegueix «no serà cap drama».