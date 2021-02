El Girona impulsa el Fòrum Montilivi per estrènyer el contacte amb l'afició

Per tal de millorar el contacte amb els socis, el Girona ha anunciat avui la creació del Fòrum Montilivi. Es tracta d'un espai de diàleg del club amb diverses tipologies d'aficionats, a qui pretén donar veu perquè hi diguin la seva sobre el dia a dia de l'entitat.





Les reunions del Fòrum seran telemàtiques i se celebraran mensualment. A més a més, els membres que la formin adquiriran el compromís d'estar-hi un o dos anys, per tal d'afavorir els projectes a mitjà termini que s'hi tractin. El club ha triat: menors de 25, públic femení, col·lectius minoritaris, persones amb mobilitat reduïda o discapacitats, penyistes, socis no abonats, o públic familiar. En aquest sentit, el Girona assegura que no pretén ser representatiu de la massa social sinó donar veu a "col·lectius que potser són minoritaris quant a nombre".