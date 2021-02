Mitja Lliga per veure si Nahuel Bustos ensenya la seva millor versió

Amb Cristhian Stuani massa sol i havent d'assumir tota la responsabilitat golejadora de l'equip la temporada passada, el Girona es va voler curar en salut enguany. Així, van arribar no un, ni dos, sinó tres davanters més per mirar que l'equip no tingués problemes amb el gol. Primer ho va fer Pablo Moreno, una perla de 18 anys formada al planter del Barça que el Manchester City va captar del Juventus i el va cedir. El Girona també volia davanters amb més experiència i bagatge per ajudar Stuani i per això van aterrar Mamadou Sylla (Gant) i Nahuel Bustos (Talleres de Còrdova). El senegalès, amb passat als planters del Barça i l'Espanyol, tornava a la Lliga després jugar a Bèlgica i Rússia amb un rendiment discret els últims anys, la qual cosa feia que el seu rendiment fos una incògnita. Més expectatives hi havia posades en Bustos. L'argentí havia despertat l'interès de clubs de Primera Divisió (Sevilla) i d'Itàlia (Milan) a l'estiu i això va fer que el Manchester City el veiés com un davanter amb molt de potencial i s'afanyés per incorporar-lo a la seva estructura. El City Group va pagar cap a 6 milions d'euros pel 65% dels seus drets amb la condició que la primera estació de Bustos a Europa fos Girona.

Nahuel, de 22 anys, aterrava amb l'aval d'haver marcat 10 gols en 21 partits la temporada anterior amb Talleres i l'etiqueta de ser un jugador cridat a marcar diferències. Això sí, ho feia després de vuit mesos aturat i sense competir per la pandèmia. El debut va ser prometedor. Uns minuts contra l'Oviedo i assistència del gol de la victòria a Monchu. Tanmateix, aquella espurna s'ha anat diluint amb les jornades i, entre l'angoixa per marcar, lesions i sancions, Bustos només ha aconseguit fer dos gols a la Segoviana i una assistència a la Copa del Rei. És evident, doncs que l'argentí no ha ensenyat la seva millor versió. Encara. Perquè els que coneixen bé l'argentí saben de què és capaç i que té un potencial futbolístic enorme. «És davanter i als davanters cal tenir-los sempre respecte i confiança». Són paraules de Juan Pablo Vojvoda, el seu primer entrenador a Talleres, que deixen clar que el seu convenciment que Bustos, tard o d'hora, explotarà.

Qui també ha tingut Bustos a les seves ordres és Pako Ayestaran. L'actual entrenador del Tondela portuguès va dirigir Bustos

al Pachuca mexicà durant la primera experiència fora de l'Argentina del davanter (gener-juny del 2019). Ayestaran revela que «durant aquest any i l'anterior, uns quants equips de Primera Divisió» van demanar-li informes de Bustos. «Els vaig dir que li veia qualitats per poder rendir a Espanya. No només a Segona, sinó fins i tot a Primera, en alguns equips que juguin amb velocitat als espais. És un jugador que té gol i faria feina», diu el basc que, admet que no l'ha seguit aquesta temporada al Girona però sí que considera «estrany» que de moment no funcioni.

Ayestarán va compartir poc temps amb Bustos al Pachuca però hi va haver quelcom que li va cridar l'atenció. «No el coneixia. Em va sorprendre la maduresa.

Era molt jove i acabava de tenir família. Estava únicament focalitzat en cuidar-se i estar concentrat en tot el que havia de fer per poder arribar», detalla. L'exentrenador del València i el Las Palmas destaca de Bustos «la determinació a l'hora de finalitzar i l'agressivitat a dins l'àrea».

Actual entrenador de La Calera a Xile, Juan Pablo Vojvoda considera que Bustos que és un jugador «bo tècnicament i amb bones aptituds físiques per jugar tant de davanter centre com per la banda».

El tècnic argentí, amb passat al futbol espanyol a Segona A amb el Compostel·la (2002-03) i l'Algesires (03-05) i a Segona B amb el Cultural Lleonesa (05-06) i Baza (06-08), reconeix que no ha seguit Bustos enguany al Girona. «Serà qüestió d'adaptació tant personal com professional i això no és igual per a tothom», diu sobre el fet que que a Bustos li estigui costant tant trobar-se al Girona.

Sigui com sigui, la realitat és que, transcorreguda més de la meitat de la temporada, el balanç de Bustos és insuficient. Dos gols a la Copa contra la Segoviana, una assistència, també a la Copa contra el Cadis i una altra assistència de gol contra l'Oviedo en el seu debut és un bagatge massa escàs per a un home cridat a ser decisiu i ajudar l'equip numèricament amb gols i assistències. Francisco hi confia i sempre que en parla assegura que «aportarà molt» a l'equip tot i que, com a exdavanter, entén també l'angoixa que sent el jugador veient que no troba el camí del gol. Les referències són bones, l'entrenador hi creu i el Manchester City n'ha pagat cap a 6 milions d'euros. Es fa difícil d'entendre els números tan discrets de Bustos amb la samarreta del Girona. Amb 22 anys, l'argentí viu la primera experiència a Europa i també ve de molts mesos sense competir. Són factors que per força han d'afectar un jove jugador que, de moment, acumula 14 partits de Lliga, 6 dels quals de titular, sense marcar. Malgrat tot, i com assenyala el seu exentrenador Vojvoda, és un davanter i als davanters «cal tenir-los confiança i respecte», perquè qualsevol dia poden començar una ratxa i llavors no parar de marcar. A Montilivi així ho desitgen.