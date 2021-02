Stuani surt al rescat del Girona amb un empat a Anduva (3-3)

Cristhian Stuani ha tornat. Les errades podien haver estat determinants, però l'uruguaià s'ha encarregat d'evitar un desastre aquesta tarda davant el Mirandés (3-3). El Girona ha savat un empat al temps d'afegit gràcies a Stuani. El killer ha recuperat el somriure amb dos gols que se li han estat resistint durant bona part del partit. Amb això i la diana d'Enric Franquesa, els de Francisco s'aferren a la reacció dels últims minuts per seguir vius en la lluita pel play-off.

Necessitat de victòria, Francisco ha volgut sorprendre aquesta tarda a Anduva. Per això ha introduït canvis a l'onze titular. I no pas pocs. D'entrada, Samu Sáiz s'ha quedat a la banqueta. Mentre que Ramon Terrats ha tornat a agafar galons al mig del camp al costat de Gerard Gumbau i Monchu. També ha reaparegut Calavera al lateral, així com Valery per donar profunditat i arribada a la banda dreta.

Però les coses no podien començar pitjors per al Girona. De seguida se li ha posat el marcador en contra després d'una pèrdua de Terrats que ha acabat amb un gol de Djouahra des de la frontal. Era el minut 10. Superats pel rival, tocaria patir. Els de Francisco n'eren conscients i per això no han llençat la tovallola encara que, enmig d'un mar de dubtes, els ha costat un munt arribar a l'àrea del Mirandés. Franquesa ha posat a prova el porter Lizoain amb una rematada de cap arran d'una jugada que ell mateix s'ha fabricat i que ha acabat amb una centrada de Sylla a dins l'àrea.

Per si no n'hi havia prou, Bernardo ha complicat més les coses amb un penal que Vivian no ha desaprofitat per posar el 2-0. Calavera ha replicat amb un xut llunyà que ha sortit llepant el pal. També ha tingut una ocasió Stuani a passada de Valery però l'uruguaià no ha estat encertat. El seu problema amb el gol és el resum del delicat moment que està vivint el Girona a la Lliga. Al minut 31, ha sigut Franquesa l'encarregat de tornar l'esperança als blanc-i-vermells. El lateral esquerre ha superat la porteria del Mirandés rematant una pilota de Sylla al fons de la xarxa.

Tot s'havia de decidir a la segona part. I el primer d'avisar ha estat el Mirandés amb un xut creuat de Djouahra a fora. Iván Martín també ha fet créixer els nervis amb l'intent d'una rematada que, per sort, li ha sortit defectuosa. Trigava massa d'arribar la reacció del Girona. Per evitar més ensurts, Francisco ha introduït els primers canvis fent sortir a Bernardo i Valery que tenien targeta (min. 60). Juanpe ha tornat a trepitjar el terreny de joc després de la lesió de llarga durada i també ha entrat Yoel Bárcenas. Al panameny se li ha fet de nit en la primera oportunitat que ha tingut davant la porteria. Ho han pagat car els gironins perquè Meseguer ha fet caure la gerra d'aigua freda marcant el 3-1. Stuani ha pogut retallar distàncies, però el pal s'ha encarregat d'impedir-ho. Després que se li resistís en diverses ocasions, el killer per fi ha tornat a brillar amb un gol al 85. S'obria un bri d'esperança. Sylla i Bárcenas l'han tingut. Stuani ha decidit.



FITXA TÈCNICA



Mirandés: Lizoain, Javi Jiménez (Letic, min. 43), Vivian, Trigueros, Víctor Gómez, Meseguer, Javi Muñoz, Djouahra, Pablo Martínez, Iván Martín (Jirka, min. 79) i Simón (Sergio, min. 63).

Girona: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo (Juanpe, min. 60), Franquesa, Gumbau, Terrats (Bustos, min. 70), Monchu, Valery (Bárcenas, min. 60), Sylla i Stuani .

Gols: 1-0, min. 10: Djouahra; 2-0, min. 23: Vivian; 2-1, min. 31: Franquesa; 3-1, min. 69: Meseguer; 3-2, min. 83: Stuani; 3-3, min. 94: Stuani.

Àrbitre: Milla Alvendiz (comitè madrileny). Ha amonestat Javi Muñoz, Trigueros, Víctor Gómez, Lizoain (Mirandés); Bernardo, Valery, Terrats, Gumbau (Girona).

Estadi: Anduva, sense públic.