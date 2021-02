Un Girona sense marge d'error visita Anduva

Parlar de final a mitjan febrer pot semblar una mica agosarat. Potser molt, veient que manca gairebé tota una volta per davant. Un terme exagerat, però sí és cert que la visita d'aquesta tarda a Anduva (18.15 hores) pot convertir-se en un punt d'inflexió per al Girona. El tren del play-off s'allunya a còpia de derrotes. Els rivals directes van fent la feina i els resultats no acaben d'arribar a Montilivi. A l'eliminació de la Copa la seguien dos cops difícils de digerir. Una desfeta a Palma amb un gol al descompte i la patacada contra el Leganés, que per més bones sensacions deixés l'equip al final els tres punts es tornaven a escapar. Si la cosa no rutlla, bona part de culpa la té una alarmant ineficàcia en atac. S'arriba poc a la porteria contrària i quan això passa la punteria no acompanya. Són ja més de 300 minuts sense marcar. Una llosa massa pesada. El sisè lloc és a l'horitzó. Es mira des de la distància i l'objectiu encara és atrapar-lo. Però cal posar-s'hi ja. No hi ha una final a Miranda, però com deia ahir Francisco, «no tenim marge d'error».

Al Girona que vol se li ha de sumar el que hi va, el que insisteix, el que persevera. El que tanca la porteria amb clau, el que treu el cap a l'àrea contrària i ho fa els cops que sigui necessari. Una versió fins ara inèdita aquesta temporada. S'ha vist a estones breus, en dies assenyalats. Massa intermitència si es vol estar a dalt. Toca refer-se en un escenari complicat perquè el Mirandés, que ja va oferir una molt bona imatge sense premi a Montilivi fa poc més de dos mesos, es troba en un moment dolç. El bon joc va de la mà d'excel·lents resultats. Són tres victòries consecutives i totes elles sense encaixar cap gol.

Ha viatjat Francisco amb tot el que té disponible. De baixes n'hi ha, com cada setmana. No hi ha hagut jornada que l'equip l'hagi pogut afrontar amb la totalitat de la plantilla. Perquè això sigui possible caldrà esperar. Temps o un miracle. El defensa Antonio Luna continua fora de combat, tot i que encara la recta final de la seva recuperació. No juga des del passat 14 de desembre, quan es va fer mal en el partit a l'estadi amb el Rayo Vallecano. Tampoc ha fet net Pablo Moreno, absent contra el Leganés i també descartat per aquesta setmana. Com a mínim, un dels dos rebrà l'alta pel cap de setmana vinent. Així ho explicava el tècnic durant la prèvia. S'hi suma una tercera baixa. Nou contratemps d'Aday Benítez, amb un problema a l'adductor de la seva cama dreta.

Cap dels tres ha entrat a la convocatòria de 20 futbolistes. Sí que ho ha fet Ramon Terrats. Ni rastre del coronavirus i uns quants entrenaments amb total normalitat a les cames. El migcampista és una opció més per jugar al mig del camp. Francisco rumia fer-lo sortir d'entrada. La parella formada per Cristóforo i Monchu ha connectat aquestes últimes jornades. No han acompanyat els resultats, però un i l'altre s'entenen i es complementen prou bé. S'hi podria afegir un tercer comodí, el mateix Terrats, d'un perfil diferent. Això si s'opta per un 4-3-3. En aquest cas, més avançats hi hauria Samu Sáiz, Stuani en punta i Sylla escorat a una banda, posició que li resta qualitats. L'encara pitxitxi de la plantilla va marcar el seu últim gol el primer de desembre precisament contra el Mirandés a Montilivi.

El dibuix també podria ser un altre. Un 4-4-2 amb dos pivots més marcats, pel que Terrats tindria menys opcions de jugar d'inici si Francisco escull de nou Monchu i Cristóforo. Gumbau ha perdut protagonisme després d'haver encadenat titularitats durant bona part del calendari. També ha viatjat Ibra Kébé, una altra peça a la mitja. Amb Juanpe ja cada cop més entonat però encara sense ritme de competició, l'eix tornaria a ser per Bernardo i Bueno. Calavero té números de recuperar el seu lloc al lateral dret mentre que Franquesa ho farà a l'esquerra. Partit especial pel català, que la temporada passada va jugar al Mirandés cedit pel Vila-real. Sigui quin sigui el sistema, Stuani té un lloc assegurat. L'uruguaià només ha fet dos gols; el doblet que signava el 10 de desembre. L'any passat ja va marcar a Anduva.

Pels locals estan descartats Carlos Julio, Schutte i Jackson, mentre que Cristo, autor de tres gols aquest 2021, és dubte per culpa d'unes molèsties.