Novetats en l'onze del Girona per enfrontar-se al Mirandés

Un onze farcit de novetats el que ha escollit Francisco per enfrontar-se aquesta tarda al Mirandés (18.15 h). El tècnic del Girona ha sorprès deixant a Samu Sáiz a la banqueta, mentre que no ha dubtat en tornar a donar la tiularitat a Ramon Terrats. Per la seva part, Calavera, Gumbau I Valery també tornen a ser titulars.





Aquest és l'onze del Girona per al partit a Anduva: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Franquesa, Gumbau, Ramon Terrats, Monchu, Valery, Sylla i Stuani.