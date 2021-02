El Reial Madrid llança l'ham per Terrats

Vint futbolistes ha citat Francisco per al partit d'aquesta tarda al camp del Mirandés i la novetat respecte a la setmana passada és el retorn de Ramon Terrats. L'elogiava el tècnic durant la roda de premsa prèvia, assegurant que està preparat per tornar a competir un cop superat el coronavirus, i demostrant una vegada més la confiança cap a un futbolista que ha sorprès tothom positivament. De només 20 anys i fitxat l'estiu passat per reforçar el filial a la Tercera Divisió, ja acumula sis partits amb el primer equip i en seran més tenint en compte el seu rendiment i projecció. Content amb ell ho està Francisco i també el club, que fa unes setmanes engegava la maquinària per renovar-li un contracte que acaba aquest proper 30 de juny, tot i que existeix la possibilitat d'allargar-lo una temporada més de mutu acord. El club li vol millorar l'estatus i el futbolista, així com el seu entorn, estan aquests dies valorant les condicions que s'hagin pogut posar al damunt de la taula. Tanmateix, en aquesta negociació hi ha aparegut un tercer convidat.

Es tracta del Reial Madrid, que ha decidit llançar l'ham per intentar pescar un jugador amb molt de futur per davant i que ha trucat a la porta del futbol professional amb molta força. El club blanc es posava primer en contacte amb Terrats i el seu agent, ensenyant les seves cartes amb una proposta engrescadora, en un primer moment per reforçar el seu segon equip però sense tancar les portes a un salt sempre i quan el rendiment fos l'oportú. La cosa no acaba aquí. Entenent la situació, el propi Reial Madrid es posava en contacte amb el Girona per explicar-li que ha iniciat aquesta negociació. És més, tot i que Terrats acaba contracte el proper 30 de juny, els blancs pagarien una quantitat en condició d'indemnització. No han trascendit les xifres, tot i que es podria estar parlant de l'actual clàusula del migcampista català.

Per tant, negociació a tres bandes ara mateix. El Girona manté intactes les converses per intentar renovar Terrats i convertir-lo en jugador de la primera plantilla a partir de la temporada vinent, millorant-li el contracte. Ara bé, el Madrid hi treu també el cap i ja ha mogut fitxa. Hi haurà novetats ben aviat.