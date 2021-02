Stuani torna a marcar dos mesos després

Stuani ha sigut un dels grans protagonistes del partit d'avui. El davanter, gran referent ofensiu del Girona les últimes temporades, només duia fins avui dos gols. A Miranda ha tornat a marcar després de dos mesos, per partida doble. No ho feia des del Girona-Logronyés, on també va fer un parell de dianes. Ara Stuani ja en duu quatre. Avui han servit per sumar un punt a Anduva i no agreujar la situació esportiva d'un equip que, malgrat tot, no juga a res. L'uruguaià ha fet el 3-2 després d'una falta lateral i de la mala sortida del porter, i el 3-3, en l'afegit, resolent un embolic dins l'àrea després que el Girona reclamés un possible penal (inexistent) per mans.