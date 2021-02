El golejador parla dins i fora de la gespa: «Ho necessitava»

Parla Cristhian Stuani. Ho torna a fer a la gespa i també fora. Al camp, dos gols per sortir al rescat del Girona. Ja dutxat, però amb les pulsacions a mil, hora per fer valoracions. Per destacar la importància del doblet, per ell mateix i sobretot per l'equip, que surt viu d'Anduva tot esperant que la reacció es converteixi en un punt d'inflexió. «No mereixíem perdre», deia l'uruguaià sense dubtar-ho ni un sol moment. Fins i tot havia vist «mèrits» per esgarrapar quelcom més que un empat. «Veient com s'havia posat el partit, aconseguir un punt d'aquesta manera amb un marcador tan advers i jugant fora de casa és per donar-li molt de mèrit. Sumar fora sempre és important i més si es ve de dues derrotes», explicava, afegint que «els seus tres gols han sigut bastant injustos».

Encomanat per la «il·lusió« i les «ganes» que «transmet» Francisco des de la banqueta i a cada entrenament, el Girona salvava els mobles gràcies a Stuani, que tornava a marcar dos mesos després. «Ho necessitava, el gol sempre és benvingut. A més ens permeten sumar un punt i l'equip s'havia de retrobar amb el gol. Hem de seguir millorant, traient la part positiva de tot plegat. Hem de valorar l'esforç, no rendir-nos fins l'últim segon. Guanyarem o perdrem partits, però ho intentarem fins al final». Ho rematava: «Potser no ens mereixíem només un punt per com ha anat tot, però ens hem de quedar amb ell perquè és molt valuós».

Amb els dos d'ahir ja són 76 els gols que Cristhian Stuani ha marcat amb la samarreta del Girona en partit oficial. Ahir va tornar a veure porteria dos mesos després d'estrenar-se contra el Logronyès, també per partida doble.