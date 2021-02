«Intentarem que l'empat sigui un punt d'inflexió»

Va moderar el seu discurs Francisco després de l'empat in extremis d'ahir a Anduva (3-3). Tot i l'eufòria del moment que podia suposar el segon gol de Cristhian Stuani al minut 94, el tècnic va preferir no llençar coets i recordar que aquest «és el camí però no podem estar satisfets perquè volíem una altra cosa». Es referia a «la mentalitat guanyadora» que va tenir l'equip fins al final del partit. Una premissa que ha repetit des del primer dia que va trepitjar Montilivi: «Qui no estigui al cas, ho tindrà difícil».

L'entrenador del Girona va sorprendre amb novetats a l'onze, recuperant a Ramon Terrats al mig del camp. També va reaparèixer Juanpe després de mesos lesionats, tot i que la presència més destacada al damunt de la gespa va ser la de Stuani. L'uruguaià va retrobar-se amb el gol. «Hem vist a l'Stuani que tots coneixem», celebrava Francisco que a poc a poc veu com els seus jugadors agafen ritme per retrobar-se amb el seu màxim nivell.

«Intentarem que sigui un punt d'inflexió. L'equip ha demostrat tenir gana i ser competitiu. Teniem ganes de treure un resultat positiu. És un partit que no mereixíem perdre. Accions puntuals ens han condemnat amb gol, però ho hem seguit intentant. Hem d'aprofitar-ho. Ens emportem un punt en l'últim minut que ens va molt bé. Hem de quedar-nos amb l'energia i voler anar a camp contrari per tancar-los i tenir ocasions de gol. I seguir intentant-ho, tot i no aconseguir-ho. És el camí però no estem satisfets perquè volíem una altra cosa».

«No hem estat malament a l'inici i de sobte ens hem vist amb el 2-0 en contra. És difícil. I més venint d'una ratxa de dues derrotes seguides. Però hem posat a un Mirandés, que té molt bon equip, al seu camp per acabar la primera part com volíem. Hem marcat el nostre gol i hem marxat al descans amb el partit on volíem. Al descans els ho he dit: es veia un rival que ens respectava i podíem generar-li perill. L'inici de la segona part ha estat igual. El Mirandés no ha tingut gaires més opcions a part del gol. És una mentalitat guanyadora la que vull per competir al màxim».

«Stuani no ha estat en el seu millor moment. Tenim clar que per això ha d'estar al camp. La idea és posar-lo perquè agafi el nivell. Hem vist l'Stuani que tots coneixem. És molt important per nosaltres. El felicitem pel treball. Els seus gols ens fan falta. Stuani ha de sumar cada cop més minuts. És la idea que tenim. Ha estat barallant a l'àrea durant els 90 minuts per empatar el partit. Teníem clar que amb el 2-1 volíem passar al 4-4-2 amb Nahuel Bustos, que ha sortit amb moltes ganes, per tenir més presència a l'àrea contrària. En han fet el 3-1, però tot i així hem seguit amb el pla previst i al final hem tingut el premi de l'empatt».

«Hem jugat molt a camp contrari, tenint situacions d'àrea de tot tipus. Amb centrades, joc directe... Això és el que volem. Falta el ritme de jugadors que no han estat participant perquè estiguin al cent per cent. Avui -ahir per al lector- ha sigut un bon dia per fer-ho. El partit ha sigut molt intens en tot moment i no hem trobat en cap moment falta d'energia de cap dels jugadors. Hem fet tres gols i és molt important marcar. Sobretot, perquè feia dos partits que no vèiem porteria. Ens fa falta fer-ne la setmana vinent i l'altra, i l'altra. Però ara ens centrarem en el pròxim partit a casa, recuperar efectius i visualitzar les coses bones de la segona part i part de la primera. Volem ser aquell equip».

«Hem empatat al 93 i estem amb eufòria. Si no ho haguéssim fet, imagineu-vos com estaríem. Estaríem molt, molt fotuts. Hem lluitat fins al final per aconseguir-ho. No baixarem d'aquí. Hem de pensar només amb el pròxim partit. No vull pensar a quants punts estan el sisè o cinquè. Els jugadors s'han d'adonar que el camí és competir d'aquesta manera. Ser agressius amb aquesta mentalitat. Volem recuperar a tot el món i que tothom aposti pel mateix. Qui no ho cregui així, ho tindrà difícil».