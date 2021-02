Juanpe: "Se m'ha fet llarg i ho he passat força malament"

La reaparició de Juanpe Ramírez va ser una de les notes positives de l'empat d'ahir del Girona a Miranda d'Ebro. El central canari va reaparèixer després de gairebé cinc mesos allunyat dels terrenys de joc per culpa de dues lesions. De fet, enguany Juanpe només havia pogut jugar el primer partit de la temporada Gijón. "Se m'ha fet llarg i ho he passat força malament", reconeix el jugador. Juanpe va entrar a la segona part en el lloc d'un Bernardo, amonestat, que s'estava jugant l'expulsió. Va ser mitja hora on el canari va poder agafar sensacions de competició. "Em vaig trobar bé. Necessito estar calent per no tenir molèsties, però vaig estar molt còmode. Ara tindré una altra setmana sencera d'entrenament que m'anirà molt bé per continuar recuperant", subratlla Juanpe, que va acabar de davanter centre a Anduva.