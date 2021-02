La causa contra Rofes i la conversió del Girona en SAE torna a la fase d'instrucció

El judici previst per aquest matí contra l'exvicepresident del Girona FC Josep Rofes pel procés de conversió del club en societat anònima esportiva del 2009, finalment no s'ha celebrat perquè s'ha decretat la nul·litat de diligències d'instrucció. El procés, doncs, torna enrere, a la fase d'instrucció fins al punt on es va "vulnerar el dret de la defensa" de l'exdirectiu. Aquesta ha estat la qüestió prèvia acceptada pel jutge per no celebrar el judici. Rofes ha al·legat que entre el març del 2018 i el setembre del 2019 va estar a la presó per un altre cas i es va quedar sense defensa lletrada. D'aquesta manera, la causa torna a la fase d'instrucció on Rofes, ja amb defensa, podrà practicar les diligències corresponents i, molt probablement acabi arxivada, sense arribar a judici. L'acusació particular, representada per Carles Monguilod, ha estat d'acord amb la decisió. "Com a club no es reclama res al senyor Rofes ni s'entén que la seva conducta perjudiqués l'entitat", ha dit Monguilod. El fiscal demanava cinc anys de presó a Rofes i que pagués 755.000 euros al club.

Diversos exdirectius del Girona com Ramon Vilaró, Joaquim Boadas, Francesc Rebled, Joaquim Torrecillas, Jordi Miró, Josep Sierra, Camil Molina i Josep Rigau, entre altres, a més a més del director genera Ignasi Mas-Bagà han acudit a l'Audiència citats com a testimonis però finalment no ho han hagut de declarar.