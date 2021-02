El camí «lent» però «positiu» d'Eusebio a Barcelona

Eusebio Sacristán, que va ser entrenador del Girona i també exfutbolista d'equips com el Barça o el Valladolid, entre d'altres, continua el seu procés de recuperació a Barcelona després del traumatisme cranioencefàlic que va patir el passat 30 de desembre. Així ho va explicar ahir Diego de la Torre, director de projectes de la Fundació que duu el seu nom, explicant que Eusebio afronta ara un trajecte «lent» però que de moment amb notícies «positives».

En una roda de premsa a l'Ajuntament de Valladolid, De la Torre va explicar que Eusebio Sacristán s'està recuperant a Barcelona després de sortir de l'UCI de l'Hospital Clínic de Valladolid, on va arribar a estar en situació de coma induït, el passat 20 de gener, i que les últimes notícies són «positives». «Cal recordar que és un trajecte molt lent. S'han de fer passos molt poc a poc, i els que es fan s'han de fer bé», va afegir, abans de recordar que en l'últim comunicat emès per la Fundació sobre l'estat del tècnic de la Seca s'apuntava que quan hi hagués alguna informació que fos «digna de remarcar» seria fins i tot el mateix Eusebio Sacristán l'encarregat de comunicar-la. «Les notícies són bones i esperem que així ho continuïn sent», va rematar De la Torre. Eusebio va dirigir la primera plantilla del Girona la temporada 2018/2019, l'última de l'equip a la Primera Divisió.