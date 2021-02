La causa contra l'exvicepresident Rofes torna a la fase d'instrucció

Ben poca història va tenir el que va passar ahir al matí a la sala de vistes de la primera planta de l'Audiència de Girona. El judici contra l'exvicepresident del Girona FC Josep Rofes per un presumpte delicte d'apropiació indeguda en la conversió del club en societat anònima no es va celebrar i és probable, ara, que la denúncia acabi arxivada. El magistrat va acceptar una de les qüestions prèvies plantejades per l'antic dirigent i es va decretar la nul·litat de les diligències d'instrucció. Ara la causa torna a la fase d'instrucció d'on, amb força probabilitat, com que el Girona no reclama res ni se sent perjudicat, passarà directament a ser arxivada. D'aquest manera i malgrat l'oposició del ministeri fiscal, Rofes es va estalviar un judici pel qual li demanaven cinc anys de presó i que l'instava a retornar 755.000 euros a un Girona FC que exercia d'acusació particular però, paradoxalment, no reclamava res a Rofes i va estar d'acord amb el retorn del cas a instrucció. «Com a club no es reclama res al senyor Rofes ni s'entén que la seva conducta perjudiqués l'entitat», explicava l'advocat del Girona FC Carles Monguilod.

El motiu pel qual el judici no es va celebrar va ser una de les cinc qüestions prèvies que va detallar Rofes abans de començar la vista. L'antic dirigent va argumentar que des del maig del 2018 al setembre del 2019 va estar tancat a la presó de Lledoners per un altre cas i que durant tot aquell període de temps no va tenir lletrat defensor. Rofes havia renunciat a la seva pròpia defensa dins la presó i com que l'advocat d'ofici no es va presentar va quedar «vulnerat el seu dret de defensa». Escoltada la versió de Rofes, el magistrat va acordar retornar la causa a instrucció. A partir d'aquí, doncs, Rofes podrà preparar bé la defensa si és que finalment s'acaba anant a judici, que sembla poc probable. «Ara tindrà un advocat i si es fa tota la feina que no es va poder fer, per què no evitar anar a judici? Potser s'aclareix tot en la instrucció i es veu que no hi ha delicte», deia Monguilod. El lletrat del Girona afegia que el club no pensa moure cap dit per acusar Rofes. «Des del Girona FC pensem que no hi ha conducta delictiva. Almenys el club no es considera perjudicat ni vol reclamar res a ningú, ni civilment ni penal. Intentarem que quedi clar tot això a la instrucció i, si es pot, evitar el juduci per tal que s'arxivi la causa, que és el que considero que ha de passar», afegia Monguilod. Ara, la instrucció podria no allargar-se gaire i d'aquí a uns quants mesos resoldre's si s'arxiva definitivament la causa o bé s'arriba a judici, que no sembla que hagi de ser així.

De judici no n'hi va haver però la cita sí que va permetre veure una desfilada d'antigues cares conegudes de l'entorn del Girona FC. Citats com a testimonis, pels passadissos de l'Audiència es van deixar veure els expresident Ramon Vilaró, Joaquim Boadas i Francesc Rebled, així com els antics directius Joaquim Torrecillas, Jordi Miró, Josep Sierra, Camil Molina i Josep Rigau. Força més interessants que el que passava a dins de la sala van ser les històries i anècdotes internes del club que recordaven els exdirectius mentre esperaven si havien de declarar o no. Salutacions animades, comentaris irònics i, sobretot, moltes rialles es van poder veure entre els exmembres de la directiva del president Josep Gusó, en unes escenes que, juntament amb les habituals lluents sabates de xarol de Camil Molina, van recordar el Girona d'abans.

De cordialitat entre els protagonistes n'hi va haver en tot moment malgrat que alguns dels presents ahir a l'Audiència, no fa tants anys, es llançaven els plats pel cap públicament i s'atacaven amb pues gairebé diàries. Unes guerres que han passat a millor vida els últims anys d'ençà de l'arribada de la nova propietat al club. Per part del Girona actual, hi van ser el director general Ignasi Mas-Bagà i Ricard Capdevila, secretari del consell d'administració.