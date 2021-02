Montilivi torna a acollir avui un partit de Tercera Divisió 14 anys després

Catorze anys després, la Tercera Divisió torna aquest vespre a l'estadi de Montilivi amb la disputa de l'endarrerit entre el Girona B i el Sants (19.30) que pot posar provisionalment líders els d'Axel Vizuete. L'última vegada que s'hi havia jugat un partit d'aquesta categoria es remunta al 17 de juny de 2007. Un Girona-Alcalá d'anada de la final del play-off d'ascens a Segona B (2-1) que l'equip que aleshores dirigien Ricardo Rodríguez i Javi Salamero van acabar fent bo a Madrid, amb una nova victòria (1-2) per fer el salt a la categoria de bronze. Un any més tard l'equip va ascendir a Segona, i ja no s'ha mogut més de l'LFP, fins i tot, amb dos històrics anys a Primera.

Ni Montilivi ni el club tenen res a veure amb el Girona de fa 14 anys. La grada de Preferent encara era una ruïna coberta per una lona i bardisses, i exceptuant la zona de tribuna, la resta de les localitats eren encara de ciment. En l'últim partit de Lliga a casa d'aquella temporada 2006/07, un Girona-Prat (4-0) a finals de maig, a l'estadi s'hi van reunir mig miler d'espectadors. L'equip ja estava classificat per a la fase d'ascens, on va acabar entrant com a segon. Primer va eliminar el Mutilvera, i després va tocar fer el mateix amb l'Alcalá que entrenava Paco Jémez. Aquell Girona que va ascendir estava liderat a la gespa per homes com Miki Albert, Xumetra, Sergi Raset o Chechu. El partit d'anada de la final contra l'Alcalá va reunir 2.500 espectadors.

En el seu mig segle de vida, commemorat l'agost passat en silenci per culpa de la pandèmia, Montilivi ha vist bàsicament partits de Tercera i Segona B, les categories on històricament més anys ha militat el Girona. Ara, però, el primer equip disputa el seu onzè curs a Segona A en l'època moderna, i fins i tot n'ha gaudit un parell a Primera. En aquesta etapa a l'LFP, l'estadi ha sigut testimoni de quatre ascensos a la màxima categoria, un dels quals, el de 2017, protagonitzat pel Girona. Els altres equips que hi han assolit l'èxit van ser el 2009 el Tenerife, el 2016, l'Osasuna, i l'estiu de 2020, l'Elx. En els dos darrers casos, deixant l'equip local a les portes de l'objectiu.

Aquesta temporada el segon equip del Girona s'ha estrenat a Tercera després que es trenqués l'acord de filiació amb el Peralada, que va jugar dues temporades a Segona B. Habitualment disputa els seus partits a Riudarenes, però la falta de llum artificial ha provocat que l'endarrerit contra el Sants s'hagi de jugar a Montilivi. L'estadi sí que havia acollit un partit de Segona B la temporada 2018/19, en concret, el derbi Peralada-Olot el setembre de 2018 fruit de la filiació entre el Girona i el club empordanès, i a raó d'uns problemes amb la gespa a l'estadi del que exercia de local. Prop de 2.000 persones van asssitir al duel, que es van endur els garrotxins (0-1).

Avui el Girona B afronta el partit contra el Sants, cuer del grup 5B de Tercera, amb la possibilitat d'anar-se'n a dormir líder, amb 28 punts, per davant del Cerdanyola, que té un parell de partits pendents, i el Sant Andreu. L'equip d'Axel Vizuete ve de guanyar el derbi amb el Banyoles (2-0), i abans s'havia imposat a Horta (1-2). Diumenge, a més, té un altre partit important, amb el derbi contra el Peralada. Si el Girona B acaba entre els tres primers, accedirà a la fase d'ascens que li podria permetre jugar l'any que ve a la nova Segona divisió RFEF. De moment, però, avui toca el Sants. I a Montilivi. Catorze anys després de l'últim partit a Tercera.