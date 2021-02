Stuani continua batent rècords i l'afició s'hi aferra per somiar

Qualsevol ferro roent és bo per agafar-s'hi i confiar que el Girona sigui capaç de dibuixar una trajectòria ascendent que li pugui permetre lluitar pel play-off. Que si encara queden moltes jornades, que si alguns rivals afluixaran i que si tomba que si gira, però l'única realitat és que 7 punts separen el Girona de les places de promoció. L'argument que sí que pot convidar a un optimisme moderat és que Cristhian Stuani comenci a entonar-se. El davanter uruguaià va tornar a veure porteria la jornada passada a Miranda de Ebro (3-3) amb dues dianes que van evitar la derrota gironina i van salvar un punt que tothom confia que sigui, també, d'inflexió per a l'equip. Amb els dos gols a Anduva, el charrúa arriba tot just als 4 aquesta temporada. Una xifra que el situa ja només un per darrere de Sylla (5), que és el màxim golejador de l'equip, però que és molt lluny dels registres a què Stuani té acostumats els aficionats blanc-i-vermells. El seu despertar és l'esperança d'un Girona que la temporada passada ho va fiar tot a ell i va respondre amb 31 gols. Enguany, els problemes físics li han impedit jugar pràcticament durant tota la primera volta. Ara, però, plenament recuperat, té l'escopeta calenta, el punt de mira afinat i Montilivi s'hi aferra perquè somia tornar a fer història. Mentrestant, Stuani continua fent-ne i, amb els dos de Miranda ja suma 76 gols amb la samarreta blanc-i-vermella, convertint-se en el sisè màxim golejador de la història del club. Ja només té per davant Arcadi Camps, Martín Abad, Balbí Clara, Josep Vinyas i Javi Morata.

Per a Stuani no hi ha res impossible, tot i que acostar-se a les xifres de gols aconseguides les temporades anteriors amb el Girona (21, 20 i 31) és certament complicat. De fet, després de 25 jornades ja en duia 13,15 i 19, respectivament, en cadascun dels tres exercicis passats. També té complicat menjar el terreny als màxims golejadors de la categoria enguany, liderats per un Djurdjevic (Sporting) que va com un coet amb 16 dianes. Rere el serbi hi són Raúl de Tomás (Espanyol) amb 14 i Rubén Castro (Cartagena) amb 12, mentre que l'Almeria té dos representants en el rànquing de golejadors: Sadiq (11) i Corpas (9). Seguir el ritme d'aquests futbolistes sembla difícil per a un Stuani que ja ha demostrat a Montilivi que quan arriba al pic de forma és capaç de tot. En aquest sentit, Francisco Rodríguez mira de gestionar els minuts que dona a

Stuani d'ençà que s'ha reincorporat al grup. Ja ha estat titular els darrers quatre partits i a Miranda en va sumar 90 minuts més. El tècnic andalús és conscient que l'uruguaià és imprescindible i que amb confiança és el davanter més determinant de la categoria, com ja ha demostrat.

Els 4 gols que ha marcat aquesta temporada Stuani els ha aconseguit mitjançant dos doblets contra UD Logronyès i Mirandés. Marcar de dos en dos li prova a l'uruaguià, que des que va aterrar al Girona ja acumula 13 doblets. La primera temporada de blanc-i-vermell (17-18) va aconseguir-ne 4 contra Atlètic, Athletic Club, Reial Madrid i Las Palmas; la segona a Primera, la del descens (18-19), en va fer 5 davant Celta, Barça, Eibar, Espanyol i Rayo, mentre que la pas-

sada campanya, ja a Segona A, en va marcar 4 amb Fuenlabrada, Extremadura, Deportivo de la Corunya i Cadis. Això sí, el curs passat va aconseguir dos hat-tricks contra Rayo Vallecano (3-1) i Lugo (3-1).

Amb els dos gols a Miranda, Stuani s'ha col·locat a només un d'un Mamadou Sylla que no veu porteria des del primer de desembre contra, precisament, el Mirandés (1-0). Rere Sylla i Stuani, la resta de golejadors del Girona menys golejador de les últimes temporades són Pablo Moreno, Monchu Rodríguez i Enric Franquesa amb 2. Han fet un gol aquesta temporada a Lliga Valery Fernández, Samu Sáiz, Yoel Bárcenas i Bernardo Espinosa. A la Copa del Rei, han marcat dos gols Nahuel Bustos i Valery, i un Santi Bueno.