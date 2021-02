El Castelló recuperarà per diumenge a Montilivi (1/4 de 7) un dels seus homes més determinants, l'extrem Marc Mateu. El valencià, que va ser baixa la jornada passada per uns problemes musculars, ha fet net i tot indica que serà titular. «Mai s'ha de perdre l'esperança mentre hi hagi punts en joc. Hi ha molts equips pel mig i algun altre s'hi afegirà. Tot estarà igualat fins al final», assegura l'exjugador del Llevant i del Numància.