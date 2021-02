«Si mirem gaire el 'play-off' ens angoixarem; no té sentit»

Enric Franquesa és un dels homes més en forma del Girona. Sense la competència del lesionat Antonio Luna des de fa setmanes, s'ha fet indiscutible al lateral esquerre i a Miranda, contra el seu exequip, va ser un dels més destacats del partit, amb gol inclòs. Ahir va deixat ben clara la idea de pensar només en el pròxim partit i allunyar-se de l'obsessió pel play-off, perquè «angoixa i no té sentit».

El defensa de Sant Cugat del Vallès reconeix que les últimes setmanes es troba «còmode i molt bé» però no considera que sigui el seu millor moment de forma perquè «el millor moment és quan l'equip guanya». En aquest sentit la manca de victòria ha fet que l'equip s'allunyés de les posicions de promoció d'ascens fins als set punts. Franquesa considera que no és el moment de fixar-se tant en el play-off, sinó més en el futur pròxim. «Hem de pensar en el partit a partit i no mirar més enllà. Això és molt llarg. Si mirem el play-off, ens angoixarem i no té sentit. L'objectiu és guanyar diumenge el Castelló a Montilivi, recuperar sensacions i llavors, al maig, ja veurem quines opcions tenim», diu.

El jugador cedit pel Vila-real és del parer que el Girona carburarà més tard o més aviat. «Cada cop tenim gent que trepitja més àrea i més arribada. Al final però, cal millorar coses i tenir més sort. Stuani ja va marcar i els resultats aribarem. Començarem a recuperar bones sensacions i guanyar partits», assenyala.