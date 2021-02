Ramon Terrats escull quedar-se a Montilivi

Ramon Terrats ho té clar. El seu idil·li amb el Girona tot just ?acaba de començar i no té ganes que s'acabi tan aviat. Després ?d'irrompre amb força al futbol professional de la mà del club de Montilivi, ha vist amb bons ulls la possibilitat de continuar-hi. Una i altra part s'entenen i si setmanes enrere estaven a certa distància, s'han acostat tant que la ?renovació del futbolista és a punt de tancar-se i fer-se oficial. Ni ?l'interès del Reial Madrid, ?temptador això sí, ha pogut fer canviar d'opinió Terrats, que arribava a l'estiu procedent del Sant Andreu per jugar amb el filial a Tercera Divisió i ha acabat guanyant-se la confiança de l'entrenador del primer equip, Francisco Rodríguez.

Sense cap experiència a la Segona Divisió A, les urgències el van catapultar fins la primera plantilla del Girona. Va debutar sent titular a La Romareda un 4 de novembre i des d'aquell dia acumula set partits a la Lliga i també a la Copa del Rei. Veient quin és el seu present i sobretot el seu futur a curt i mitjà termini, des de Montilivi s'engegava la maquinària per renovar un contracte que acaba aquest 30 de juny i que tan sols es podria ampliar per un any més si totes dues parts es posessin d'acord. Les converses no van anar en la mateixa sintonia en un primer moment, però amb el pas de les setmanes l'entesa s'ha fet més evident.

En aquesta negociació hi apareixia un tercer convidat com ho és el Reial Madrid, que li oferia a Terrats la possibilitat de jugar amb el seu filial (Castella), a la Segona Divisió B, sense tancar-li pas la porta del primer equip sempre i quan s'ho acabés guanyant. Proposta seductora, però el jugador ha acabat preferint quedar-se al Girona, que ha forçat la maquinària per sortir-se amb la seva. A manca d'uns últims serrells de l'operació, la renovació està ben encaminada. L'acord està molt avançat i és qüestió d'hores o dies que la notícia sigui oficial. La voluntat de Terrats hi ha jugat un paper important però també el poder de convenciment de l'entitat de Montilivi, que ha pogut seduir més que no pas la proposta que arribava des de Madrid. El club blanc fins i tot estava disposat a pagar una quantitat econòmica tot i que el futbolista acabava contracte i així ho havia fet saber al Girona. Això no passarà. El barceloní, de 20 anys, un cop signi es convertirà a partir del curs vinent en jugador de la primera plantilla i tindrà fitxa professional. L'acord seria per les tres properes temporades, és a dir, fins al 2024.

Tanta és la confiança que té Francisco en Terrats que dissabte passat a Miranda de Ebro el va situar directament a l'onze titular després d'haver estat apartat de l'equip gairebé un mes per culpa de la covid-19. El tècnic andalús el va elogiar després del partit recordant que no s'havia arronsat per haver-se equivocat en l'acció que va costar el primer gol dels burgalesos i havia continuat jugant de la mateixa manera la resta del partit. Terrats acumula fins ara 330 minuts a la Lliga repartits en cinc partits (contra Saragossa, Espanyol, Màlaga, Ponferradina i Mirandés) i 195 més a la Copa, en dos partits davant la Gimnástica Segoviana i el Lugo.

La titularitat de Terrats a Anduva va deixar a la banqueta seba Cristóforo. L'uruguaià havia format part de l'equip titular en les anteriors jornades contra ?Espanyol, Mallorca i Leganés. Caldrà veure per quin dels dos es decanta diumenge Francisco contra el Castelló. El tècnic veu Gumbau, Monchu i Kebé en posicions més avançades, tot i que el malià també es pot adaptar a la posició de 4 per darrere els dos interiors. L'equip continua preparant el partit de diumenge contra el Castelló, en què el tècnic andalús hauria de poder disposar de Pablo Moreno, ja recuperat dels seus problemes físics que el van fer ser baixa a Miranda.