Un fluix inici de 2021 amb només sis punts sumats de 18 possibles

No ha començat amb gaire bon peu el Girona aquest 2021. Aquest any natural només ha aconseguit una victòria, la que sumava el passat mes de gener contra l'Espanyol a Montilivi gràcies a un gol del davanter Pablo Moreno. Són sis punts de 18 possibles, el que converteix el seu en el cinquè pitjor promig de tota la categoria en aquest mateix espai de temps. Idèntic del que comptabilitzen l'Oviedo, Lugo i Cartagena. Un xic millor que els cinc punts de Màlaga i UD Logronyès, els quatre de l'Alcorcón i els tres del Castelló (el proper rival, diumenge a l'estadi). Al triomf al derbi se li han de sumar fins a tres empats contra el Sabadell (0-0), Ponferradina (1-1) i Mirandés (3-3), així com també les derrotes al camp del Mallorca (1-0) i a Montilivi davant el Leganés (0-2), dos dels aspirants a lluitar per l'ascens de categoria.