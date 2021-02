Els números giren l'esquena al Girona

Sense l'astronòmic pressupost de la passada temporada, amb menys efectius al vestidor però alhora una plantilla amb força noms coneguts, el Girona iniciava una nova aventura gairebé sense temps per oblidar el desencís que havia suposat quedar-se una vegada més a les portes de l'ascens a la Primera Divisió. Conscient de la nova realitat, el club de Montilivi va apostar per un discurs menys ambiciós, encara que de portes cap a dins, temptar la sort i provar d'arribar al play-off sempre ha format part del full de ruta. Hi ha estat a punt d'entrar més d'una jornada, però encara no ho ha aconseguit en un curs que, de moment, ve marcat per la irregularitat, i també pel munt de dificultats que ha hagut d'afrontar el cos tècnic degut a les baixes per lesió i sanció que s'han acumulat, sobretot en la primera meitat del calendari. Tot i que l'objectiu d'acabar entre els sis primers queda un xic lluny, la intenció és aprofitar aquestes setmanes que queden per revifar i acostar-s'hi. No pensa, però, el mateix l'observatori internacional CIES, que ha determinat que la posició final dels blanc-i-vermells no s'acostarà, ni de bon tros, a la promoció per acabar pujant de categoria.

El Centre Internacional d'Estudis Esportius (per les seves sigles en francès) ha dut a terme un estudi que pronostica quina serà la posició dels 22 equips que formen part de la Segona Divisió A, l'anomenada Lliga SmartBank. Ho ha dut a terme analitzant múltiples estadístiques de tots i cadascun d'aquests conjunts, en atac i en defensa, realitzades fins el passat 10 de febrer, sense tenir en compte per tant aquesta última jornada, en la qual el Girona va acabar esgarrapant un empat valuós al camp del Mirandés amb dos gols de Cristhian Stuani a les acaballes (3-3). Aquest estudi li augura un futur a curt termini no massa prometedor a l'equip que entrena Francisco Rodríguez, ja que a la jornada 42 el situa en el catorzè lloc de la taula classificatòria, amb 53 punts. És a dir, fins a cinc posicions menys del novè lloc actual. Això suposaria que al llarg de tota la segona volta, i sempre seguint les prediccions d'aquest estudi, l'equip només seria capaç de sumar 23 punts, mentre que a la primera meitat del curs en va poder arreplegar fins a 30.

L'observatori CIES analitzava el passat 10 de febrer les anteriors deu jornades disputades a Segona i posava el focus d'atenció en un grapat d'estadístiques, com ara els xuts a porteria realitzats i també els rebuts, o els percentatges de possessió i d'encert en les passades. També comptabilitzava les passades a favor o aquelles que s'havien produït en zona d'atac. Després d'analitzar tota aquesta sèrie de dates, acabaria determinant no només la catorzena posició final dels gironins, sinó també quins equips perdrien la categoria i quins altres pujarien a Primera o disputarien la promoció d'ascens.

Segons aquest model estadístic, acabarien baixant a la Segona Divisió B l'Albacete amb 39 punts, el Castelló (40), el Cartagena (43) i també l'Alcorcón (44). Precisament són ara els quatre conjunts que ocupen les places de descens. La predicció considera que el campió d'aquest any serà el Mallorca amb un total de 82 punts i el seguirà l'Espanyol amb 77. Un i altre equip, per tant, farien el salt a Primera sense haver de passar pel peatge del play-off. Aquesta promoció l'acabarien jugant l'Almeria amb 73 punts, Leganés (69), Rayo Vallecano (68) i Sporting (67). Aquest últim, amb quatre punts de marge del Mirandés, que en tindria 63 i es quedaria setè a tocar dels sis primers llocs però sense el premi final.

Tot plegat, probabilitat i matemàtiques. Res real ni verídic. El Girona té al seu abast la possibilitat de respondre amb contundència a uns números que han decidit girar-li l'esquena.