Francisco vol aprofitar l'impuls de l'empat a Miranda per guanyar demà el Castelló

El Girona té demà (18:15/Montilivi) contra el Castelló una nova oportunitat per revertir la mala ratxa de resultats de 2021 i poder sumar els tres punts que serien molt importants de cara a assolir l'objectiu fixat: acabar jugant la fase d'ascens. Com els gironins, els de Castelló de la Plana tampoc arriben en el millor estat de forma: són cuers. No obstant això, l'entrenador blanc-i-vermel, Francisco,l ha destacat en la roda de premsa prèvia que "no serà un partit fàcil. Són un equip molt perillós com tots els conjunts d'aquesta categoria tan igualada. Vindran amb ganes de sumar una victòria".

Per sumar els tres punts, Francisco confia que l'equip hagi agafat empenta després d'empatar al camp del Mirandés gràcies a dos gols d'Stuani en el temps de descompte: "marcar dos gols en els darrers minuts no només ens va fer sumar un punts sinó que crec que va causar impacte. Gràcies a això hem realitzat una gran setmana d'entrenaments i hem preparat el partit a consciència. Hem d'aprofitar l'energia que ens ha donat".

Aday, Luna, Pablo Moreno i Valery són les baixes més destacades que tindra l'andalús per demà: "Aday ha tingut un problema al coll i ha hagut de romandre al llit durant pràcticament tota la setmana. Valery ha d'estar deu dies confinat perquè ha sigut contacte estret amb un positiu de Covid-19. Per sort ell ha donat negatiu", ha relatat un Francisco que tindrà a Juanpe al cent per cent i que comptarà un cop més amb els jugadors del filial: "Juanpe ha completat una setmana d'entrenaments perfecte. Contra el Mirandés va jugar trenta minuts a un gran nivell. Sabem de l'importància de comptar amb un jugador com ell. Es mereix tenir l'oportunitat de poder jugar. A més, futbolistes del 'B' pujaran perquè estan fent una temporada genial. Han tingut moments de mals resultats perquè molts jugadors havien de venir amb nosaltres a jugar però és que la veritat és que el treball dels darrers anys està donant els seu fruit ara".