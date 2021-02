El Girona sua per guanyar el cuer a Montilivi

La bona notícia a Montilivi, la que ha protagonitzat un Girona que s'ha retrobat amb la victòria després de tres jornades sense fer-ho. I poc més, perquè l'equip ha ofert més ombres que no pas llums contra el cuer i el pitjor visitant de la categoria, un Castelló que ha venut ben cara la seva pell i que ha acabat tancant l'equip de Francisco a la seva pròpia àrea.

Han sigut decisives dues espurnes, les que ha protagonitzat Gerard Gumbau, avui vestit d'assistent. Els dubtes d'uns primers minuts força irregulars els ha esvaït el de Campllong, que ha servit un córner perquè Bernardo rematés la pilota al fons de la porteria. S'acostava la mitja hora de joc i l'escenari es tranquil·litzava pels gironins, força espessos durant molts minuts, però un xic més serens amb el marcador al seu favor.

L'avantatge ha crescut poc després, quan de nou Gumbau ha enviat una bona passada perquè Bárcenas fes el segon. No s'havia arribat al descans i la cosa semblava que feia baixada. Contra el cuer i un equip que a fora ofereix uns números preocupants havia de passar un daltabaix per deixar escapar els punts.

El que passa és que el Castelló no s'ha donat per vençut i al segon acte ha seguit picant pedra tot intentant capgirar el marcador. Ha tingut més presència a camp contrari amb l'entrada de Marc Mateu i fins i tot ha escurçar diferències amb un gol de Señé al 84, que ha rebut una pilota filtrada per afusellar Juan Carlos davant la passivitat de la defensa.

Els últims minuts els ha hagut de refredar Stuani, sent un gat vell i provocant una falta. Els centrals s'han fet un tip de treure pilotades penjades a l'àrea i per sort els tres punts, tot i que amb patiment inclòs, s'han quedat a casa.