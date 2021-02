Més somriures que llàgrimes pel Girona en les visites del Castelló

La travessia pel desert que ha fet el Castelló els últims anys i que l'ha dut a competir a Tercera durant sis temporades (2011-18) va arribar a la seva fi l'estiu passat quan l'equip va aconseguir tornar al futbol professional. El conjunt orellut va superar la UD Logronyès, la Penya Deportiva Santa Eulàlia i finalment, a la final, el Cornellà per celebrar l'anhelat retorn a Segona A. Una categoria que no trepitjava des del curs 2009-10 en què va quedar despejat de seguida a la cua de la classificació i no va poder evitar el descens a Segona B . El curs següent (10-11), el club baixaria a Tercera administrativament per impagaments als jugadors i començaria un calvari de més de mitja dècada pels camps de la quarta categoria estatal. Enguany però ha tornat a l'elit i, malgrat que ocupa l'últim lloc de la taula, té clar que ha de donar molta guerra encara.

Els enfrontaments entre el Girona i el Castelló es van convertir en un clàssic a principis d'aquest segle. A Montilivi, el Girona s'hi ha mostrat intractable i ha guanyat els tres darrers duels: dos a Segona A i un a Segona B. Tots tres per la mínima 1-0 amb gols d'Arnal (08-09) i Dorca (09-10) a Segona A i David Prats (04-05) a Segona B. Un any abans, també a la categoria de bronze (03-04), el resultat va ser d'empat (1-1) amb dianes de Diego Ribera pels gironins i Òscar Ollés pels visitants. En l'anterior visita, també a Segona B (1994-95), el Castelló va aconseguir la victòria (1-3) amb gol gironí de Gamboa mentre que pels visitants van marcar Córcoles (2) i l'exjugador del Figueres Robert García. Aquell Girona acabaria baixant a Tercera Divisió mentre que el Castelló es quedaria a les portes de pujar a Segona A a la lligueta d'ascens.

Més enrere en el temps queden els primers tres duels entre gironins i castellonencs, sempre a Segona. En dues ocasions, els de La Plana van aconseguir la victòria a l'estadi de Vistalegre. Va ser el curs 1948-49 (2-3) quan un hat-trick del visitant Mamblona va fer estèrils les dianes d'Huguet i Medina i el 1939-40 (0-1). Més sort hi va haver la temporada 40-41, quan els gironins van imposar-se per 3-1 amb dos gols de Trujillo i un de Tarradellas.

El balanç global del Girona contra el Castelló com a local, doncs, és de quatre victòries, un empat i tres derrotes. En l'etapa moderna al futbol professional, les dues visites es compten per victòries gironines.