Una peça més per enfortir la defensa

El mercat d'hivern es tancava a Montilivi amb alguns interrogants. Revolució a la porteria i una sorpresa. Jonás Ramalho acceptava la llaminera oferta de l'Osasuna per marxar a la Primera Divisió i feia les maletes. El club, sense massa marge de maniobra pel temps i per l'economia, decidia no lligar cap substitut. La plantilla, ja curta d'efectius, perdia una altra peça amb tota una volta per davant. Pocs dies va trigar el director esportiu, Quique Cárcel, a lloar la «competitivitat» de l'equip justificant el per què dels moviments. Explicava que, si bé homes com Bernardo Espinosa i Santi Bueno havien ofert un molt bon rendiment, a part en breu es tornaria a disposar de Juanpe Ramírez, un jugador que havia sigut clau les últimes temporades però que s'havia perdut els darrers mesos de la competició per culpa dels problemes físics. La plantilla es quedava, per tant, amb només tres centrals. Un d'ells, sortint d'una lesió. Juanpe, però, ha tornat amb força. El passat dissabte ja va reaparèixer al camp del Mirandés oferint un rendiment més que acceptable. En defensa i també en atac, amb una bona assistència des d'uns quants metres que va desaprofitar Yoel Bárcenas. Té a partir d´ara Francisco una nova peça per enfortir la defensa, el que li farà ballar el cap i trastocar els seus plans habituals, força repetitius des de les últimes jornades.

Fitxat l'estiu del 2016 procedent del Valladolid, Juanpe sempre havia superat la barrera dels 30 partits en totes i cadascuna de les temporades que havia disputat com a blanc-i-vermell. Aquesta, però, la història ha sigut ben diferent i les xifres cauran clarament. Tot i ser titular al Molinón en el primer partit de Lliga, un seguit de problemes físics, que s'han anat encadenant, han impedit que el canari tornés a estar disponible per a Francisco. Una baixa sensible que obligava a l'entrenador a buscar d'altres alternatives en una plantilla curta d'efectius. Desaparegut en combat des de finals de setembre, Juanpe reapareixia aquest mes de febrer i ho feia a Anduva, pel que només comptabilitza un parell d'aparicions aquest curs. En total, 121 minuts i prou.

A partir d'ara, i amb encara unes quantes jornades per davant, de ben segur que tornarà a la titularitat. Tard o d'hora, això ja serà qüestió del criteri del cos tècnic. El que està clar és que algun dia es trencarà el monopoli que ostenten Bernardo i Santi Bueno, la parella que fins ara més ha jugat, oferint força fiabilitat durant uns quants partits però que no va tenir el seu millor dia a Miranda. En total, l'uruguaià i el colombià han compartit 17 partits dels 25 que s'han jugat aquesta Lliga. L'altra parella més utilitzada és la que formen el propi Bernardo i Jonás Ramalho. A tots dos se'ls ha vist junts en 5 ocasions, la majoria d'elles en els primers caps de setmana de la competició. A Gijón van jugar Bernardo i Juanpe. En canvi, a Montilivi i contra el Mallorca els escollits van ser Bueno i Ramalho, que acabaria sent expulsat. Però no sempre el Girona d'aquest curs ha sortit amb dos centrals. Al camp del Castelló, precisament el rival de demà a l'estadi, Francisco va sortir d'inici amb una defensa formada per tres centrals i dos carrilers amb projecció ofensiva. Els escollits van ser Ramalho, Santi Bueno i Bernardo. Aquell dia l'equip va guanyar i a més va aconseguir mantenir la porteria a zero.

Els centrals a la Copa

Juanpe fins ara només ha participat en dos partits de Lliga. No ha tingut opció de jugar a la Copa del Rei perquè estava lesionat. En aquesta competició, Francisco ha variat els seus plans habituals i mai va alinear d'inici a Bernardo i Santi Bueno, la parella habitual dels caps de setmana. Contra la Gimnástica Segoviana, en la posada en escena, els escollits van ser el propi Bueno i Jonás Ramalho. Es repetia la dupla en les dues següents eliminatòries, contra el Lugo (amb gol salvador de l'uruguaià en el darrer sospir de la pròrroga) i també amb el Vila-real, l'últim capítol d'aquesta temporada. L'única aparició de Bernardo va ser per actuar al costat de Ramalho el dia que es va superar a Montilivi el Cadis, equip de Primera. Demà, torn per rebre el Castelló a la Lliga. L'hora de Juanpe o li tocarà esperar?