Francisco: «És important tenir poques arribades i ser efectius»

Al final ha tocat patir, però el Girona s'ha endut aquesta tarda una victòria important contra el cuer Castelló (2-1). Aquesta és la valoració de Francisco després del partit:



"Hem aconseguit tres punts i ho hem de celerbar. Són importants perquè veníem d'una dinàmica dolenta. Sense tenir tantes ocasions hem tingut gols. Ens hem de centrar en el pròxim partit".

´És fantàstic marcar d'estratègia. No ens havia passat en tot l'any, és una bona senyal. És primordial, no només per la preparació sinó pel llançador. Si el llançador està bé, tenim bons rematadors. Poques arribades i ser efectius és important".

"Els dos gols ens han vingut de meravella. No he vist perillar el partit. Santi i Gumbau tenien taregeta i per això hem decidit fer els canvis. Intentàvem tenir serenitat a camp contrari. El gol del Castelló ens ha fet tenir sensacions irregulars perquè tenien necessitat de guanyar. Això és la Aegona. Fins que no xiulen el final, no acaba el partit".

"Gumbau ha fet un partit fantàstic amb personalitat, ha sabut llegir el partit i segurament ha fet el millor des que estic aquí. És el moment d'apostar. Treure els tres punts ens fa veure que podem seguir".

Per la seva part, l'entrenador del Castelló, Juan Carlos Garrido, ha explicat que "hem competiti molt bé contra un molt bon equip que lluitarà fins a final de temporada per ascendir a Primera. Els gols han arribat per dos errors nostres i dos encerts d'ells. El primer en un córner perquè Bernardo és un especialista i sap anar-se'n de la marca i el segon en una pèrdua nostra. No recordo més errors del Castelló. Amb dos errors se'ns en va un partit. Això és perquè juguem contra un rival de qualitat. Ens ha costat digerir el resultat, però a la segona part hem mantingut el cap alt per buscar l'empat. No hi ha hagut grans ocasions del Girona i nosaltres hem mantingut la lluita pel partit".