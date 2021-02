Francisco: «L'empat contra el Mirandés ens ha d'impulsar per guanyar»

Francisco sap que el Girona no està en el millor moment de forma. Els resultats no acompanyen i el tècnic andalús no està gens content. Sap que avui el partit contra el Castelló és una oportunitat d'or per sumar els tres punts i apropar-se, o almenys no allunyar-se, dels llocs de promoció. En la roda de premsa prèvia va celebrar el retorn de Juanpe, els dos gols de Stuani a les darreries del partit contra el Mirandés i també va tenir unes paraules pel filial amb qui pot comptar sempre quan l'equip està fluix d'efectius.

«El Castelló és un equip molt perillós. De fet, qualsevol rival ho és perquè aquesta categoria és molt dura i molt igualada. És cert que és el cuer i ve de tres jornades sense guanyar... Però això fa que el desig de sumar els tres punts sigui major. Espero que l'equip jugui com ha entrenat durant tota la setmana i ens podem endur el triomf perquè no estic content amb els resultats que hem estat obtinguent darrerament».

Empatar contra el Mirandés amb els gols en l'afegit ha de donar-nos l'empenta suficient pel partit contra el Castelló. L'impacte que ens ha causat és bo. Hem fet una molt bona setmana d'entrenaments i hem preparat el partit a consciència. A més que marqui Stuani sempre és positiu ja que aquest equip es va formar a pretemporada al voltant de la figura d'Stuani. El seu compromís és enorme i crec que ens donarà moltes alegries però no hem de dependre exclusivament d'ell».

«Des que va tornar, Juanpe ha realitzat dues setmanes d'entrenaments a molt bon nivell. Ara mateix tenim tres centrals molt ben preparats. Estic molt content per ell».

Estic molt content per com li van les coses a Tercera divisió. Han patit molt perquè quan nosaltres teníem moltes baixes havíem d'agafar jugadors d'ells i del juvenil. Això va fer que els resultats no els acompanyessin. Gairebé tots els dies comptem amb jugadors del ´B' als entrenaments. A més, futbolistes com Arnau, Ibra (Kébé), Pau Víctor o Ramon Terrats estan molt prepatats i han donat el pas per formar part del primer equip».