Seguir mirant amunt passa per vèncer el cuer

El 2021 no està essent, ni de bon tros, l'any que va desitjar el Girona. Sis punts del divuit disputats, i tres jornades seguides sense guanyar ho diuen tot. Aquesta mala dinàmica es pot trencar avui (18.15h/Movistar La Liga) si l'equip venç el Castelló, que és cuer, a Montilivi. Com els gironins, el rival tampoc està per tirar coets i se li acumulen les urgències. A més d'ocupar la darrera plaça de la classificació, els jugadors entrenats per Juan Carlos Garrido no saben què és guanyar des del passat 24 de gener quan van vèncer a casa l'Sporting per 3-1. Aquella mateixa jornada el Girona es va imposar a l'Espanyol (1-0) i no ha tornat a guanyar.

L'objectiu és acabar la temporada entre els sis primers per poder jugar la fase d'ascens. Però per seguir mirant amunt i no complicar-se la vida, s'ha de sumar de tres en tres. I al cuer no se'l pot perdonar ni revifar. Ara l'equip vol aprofitar l'impuls que li va donar l'empat in extremis de la setmana passada a Miranda, amb un gol d'Stuani en el temps afegit, com a punt d'inflexió. La promoció està a set punts. No es pot badar més.

En la majoria de partits on els gironins no han pogut guanyar, la culpa l'ha tingut la manca de gol que travessa l'equip. En 25 jornades disputades només s'ha vist porta un total de 20 cops. Dades que fan que siguin el quart equip menys realitzador de la categoria, només superat per conjunts com l'Alcorcón, que n'ha fet 14, l'Albacete, que ha vist porta 17 cops i el Logronyès, amb 18 dianes. Malgrat l'ineficiència de cara a porteria, l'entrenador blanc-i-vermell, Francisco Rodríguez, va comentar a la roda de premsa d'ahir que és important veure porteria «perquè quan ho fem no perdem». De fet, en el partit de la jornada passada contra el Mirandés, l'equip va poder celebrar tres gols, quelcom inèdit aquesta temporada, per acabar aconseguint un valuós punt d'Anduva quan ja estava pràcticament dat i beneït. «A més de donar-nos el punt, crec que ha causat un gran impacte moral durant tota la setmana. L'equip ha entrenant molt bé. Hem d'aprofitar contra el Castelló l'energia que ens va donar», comentava Francisco.

L'embrenzida que pot donar celebrar un punt esgarrapat en el descompte es pot veure avui desequilibrada per les diverses baixes amb les que compta un Francisco que haurà d'omplir els buits amb alguns jugadors del filial com ve essent habitual durant tota la setmana. D'ençà l'inici de curs que la plantilla és curta. Un problema que s'ha anat agreujant a mida que passaven els dies. Ja sigui per les números baixes en les respecitves jornades -per lesió o per les diverses sancions que va patir l'equip- o per un mercat invernal que causarà estralls amb la marxa de Jonás Ramalho. Per avui, a les ja conegudes absències del lateral esquerre Antonio Luna i del davanter Pablo Moreno, se li han d'afegir les d'última hora d'Aday Benítez per un problema al coll, que l'ha tingut fent repòs durat tota la setmana, i la de Valery Fernández que, tot i donar negatiu a la prova PCR, haurà de realitzar el protocolari confinament de deu dies per haver estat en contacte amb un positiu de covid-19.

Tanmateix, l'andalús celebra la tornada de Juanpe Ramírez, que ja va poder enfundar-se la samarreta gironina durant trenta minuts contra el Mirandés, i que podria gaudir de més minuts avui. «Juanpe està entrenant amb normalitat i de meravella. Ara mateix tenim tres centrals molt preparats. Estic molt content per ell perquè es mereix l'oportunitat de jugar. A més l'equip sap que és una peça important», deia Francisco. La incògnita és saber si el tècnic mantindrà els dos centrals habituals, Bueno i Bernardo, o en farà descansar un per donar lloc al canari a l'onze.

El dibuix tàctic tampoc està clar i això fa que el mig del camp sigui tota una incògnita. Durant les primeres jornades disputades el 2021, la parella formada per Monchu i Cristóforo era indiscutible al doble pivot. Però Terrats i Gumbau, qui després de no tenir gaires oportunitats aquest 2021, va ser titular a Anduva, també hi poden dir la seva. Samu Sáiz és probable que torni a l'onze, i el panameny Yoel Bárcenas, sense Aday ni Valery, potser també. Per acabar, i en punta d'atac, Sylla i un Stuani, que va fer un doblet la setmana passada, serien els homes gol.

Millorar a Montilivi és vital perquè aquest Girona pugui continuar alimentant el somni de mirar cap amunt. Avui ve el cuer, però el proper rival a casa serà el totpoderós Almeria, que pugna amb Espanyol i Mallorca per una de les dues places d'ascens directe. Abans diumenge que ve es jugarà a Fuenlabrada. Amb 34 punts la victòria és innegociable per continuar vius en la lluita pel play-off però també per acostar-se als 50 de la permanència. No fos cas que la cosa s'emboliqués de manera inesperada. Als brots verds de Miranda, als gols d'Stuani i a la reaparició de Juanpe s'encomana un equip convertit en una autèntica muntanya russa.