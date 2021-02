Els córners a favor tornen a donar fruits

Qualsevol gol és benvingut. Vingui d'on vingui. De cap, amb la dreta, l'esquerra o amb el cul. De penal, falta directa o en pròpia. Si serveix per moure el marcador, fantàstic. I si ve acompanyats de punts, encara més. Els necessita el Girona, a qui la sequera l'ha acompanyat durant moltíssimes jornades però sembla haver despertat la faceta golejadora quan més ho necessita. Es superava una barrera a Miranda, dies enrere, quan es marcaven més de dos gols en un mateix partit, cosa que feia molt de temps que no passava. Ahir, contra el Castelló, nova assignatura pendent que s'aprovava. Amb més retard del que a molts els hauria agradat, començant per Francisco Rodríguez, però a temps per obrir un partit que s'acabaria guanyant, encara que amb més patiment de l'esperat contra el cuer i pitjor visitant de la categoria. La pilota aturada no és ni de bon tros una arma que ha donat massa alegries a l'equip aquest curs. Un recurs per explotar encara. Hi arriba a temps el Girona, que ahir va veure porteria en una acció que naixia en un servei des de la cantonada. El primer que arriba així aquesta temporada.

Unes jornades enrere Francisco ja havia lamentat obertament la poca efectivitat de l'equip en aquesta mena de jugades. «En una categoria tan ajustada aquesta mena de gols fan falta i són els que marquen les diferències. Nosaltres no n'estem fent. Ens està costant. Perquè el xutador no la posa on vol, perquè fem un bon bloqueig però la pilota no arriba... Pel que sigui. La categoria ens ho demana i ho hem de treballar encara més si és necessari», deia. No ha hagut de passar massa més temps perquè l'equip hagi captat el missatge, traduint la voluntat en fets tangibles. Molt a prop de la mitja hora de joc, Gumbau posava l'esfèrica al cor de la gran des del córner esquerre. Allà hi apareixia Bernardo, guanyant la posició al seu marcador i rematant llançant-se a la gespa per batre Óscar Whalley i fer pujar el primer al marcador.

No havia marcat encara cap gol des de la cantonada el Girona aquesta temporada. És més, en Lliga fa més d'un any que no es produïa una situació així. Concretament 402 dies. L'última vegada, un 16 de gener del 2020, quan l'equip es va imposar a l'Extremadura (3-1) en un Montilivi que encara permetia l'entrada de públic a les seves graderies. El tercer dels blanc-i-vermells, obra d'un Cristhian Stuani en ratxa, va néixer també en un córner. El va servir Granell també des de l'esquerra de l'atac, Juanpe va prolongar la pilota al pal llarg i allà va aparèixer el davanter uruguaià per batre el porter amb una rematada acrobàtica. Han hagut de passar tretze mesos per viure una acció similar. Tot just el d'ahir és el primer gol en els 106 llançaments d'aquesta mena que ha executat el Girona durant 26 jornades del present campionat.

Córners a banda, les accions d'estratègia tampoc estan donant massa fruits durant l'any. Tot just amb el d'ahir s'aconseguia el segon gol de la temporada en aquesta mena de jugades. La curiositat és que totes dues vegades ha sigut Bernardo l'encarregat d'enviar la pilota a la xarxa. Si ahir va batre Whalley en un servei de la cantonada, uns mesos enrere feia el mateix contra el Las Palmas i també a Montilivi. En aquella ocasió, el gol va néixer en una falta llunyana executada per Samu Sáiz. El colombià també va marcar amb el cap. És ell, precisament, l'únic central de la plantilla que fins ara ha vist porteria en partit de Lliga. Sí que ho ha fet Santi Bueno, però en aquest cas a la Copa del Rei. Ramalho no ho va aconseguir abans de marxar cedit a l'Osasuna i a Juanpe encara no li ha donat temps a estrenar el seu compte golejador.

Gumbau, l'assistent

La passada temporada, Gerard Gumbau va superar la barrera dels quaranta partits i només va ser capaç de signar una assistència. Ahir va necessitar poc menys d'un quart d'hora per fer-ne dues i doblar, d'aquesta manera, els seus registres més recents. Va servir el córner que va suposar el primer gol de la nit i va picar la pilota per l'entrada de Bárcenas a l'àrea. El panameny aplanava el camí fent el segon. Empata així a dues passades de gols Gumbau amb Samu Sáiz i el propi Bárcenas, i queda un esglaó per sota dels dos líders d'aquesta particular classificació. Els màxims assistents del vestidor són Jordi Calavera i Mamadou Sylla, amb tres cadascun d'ells. Una n'han fet Monchu, Yan Couto, Aday i Bustos. L'any passat, el millor en aquest apartat estadístic va ser Samu Sáiz, amb quatre.