«Sense ocasions, els tres punts són importants»

Entrenar el Girona genera «il·lusió» a Francisco. L'equip cada cop s'assembla més al que imagina el tècnic i ahir ho va demostrar amb una important victòria contra el cuer Castelló que el deixa més a prop del play-off. Va tocar patir i d'ocasions se'n van generar ben poques. Això sí. Però la Segona A és així: «Cal saber patir fins que l'arbitre xiula el final». El millor de tot, sens dubte, va ser veure porteria en les dues arribades que van tenir els gironins. Els de Montilivi van tenir la contundència que els havia mancat en les darreres jornades i a més va trobar el gol en una acció d'estratègia. «És un bon senyal i primordial per a nosaltres, no només per la preparació que hi ha al darrere sinó pel llançador. Si el llançador està bé, tenim bons rematadors», va dir. En aquest sentit, no va faltar una menció especial per Gerard Gumbau.

«Faig una valoració fantàstica perquè hem aconseguit tres punts i ho hem de celebrar. Són importants perquè veníem d'una dinàmica dolenta. Sense tenir tantes ocasions com als altres partits, hem tingut gols. Ens hem de centrar en el pròxim partit a Fuenlabrada».

«Els dos gols ens han anat de meravella. No he vist perillar el partit. Santi (Bueno) i Gumbau tenien targetes i per això hem decidit per els canvis. Intentàvem tenir serenitat a camp contrari. El gol del Castelló a la segona part ens ha fet tenir sensacions irregulars perquè tenien necessitat de guanyar. Això és la Segona. Fins que l'àrbitre no xiula el final, no acaba el partit. Els tres punts ens venen molt bé».

«És fantàstic marcar d'estratègia. No ens havia passat en tot l'any, és una bona senyal. És primordial, no només per la preparació que hi ha al darrere sinó per al llançador. Si el llançador està bé, tenim bons rematadors. Tenir poques arribades i ser efectius és important».

«En Samu (Sáiz) venia despuntant tots els minuts. Ho ha jugat tot sempre des que hi soc i ara els toca als companys pel sistema. Aquesta setmana nomes ha completat l'entrenament sencer dissabte perquè va patir un cop. Portem dos partits i hem sumat 4 punts, sigui qui hi sigui».

«En Juanpe hi és, però ve de temps d'inactivitat. Necessita agafar ritme en el dia a dia i a la competició. Ha sortit per la targeta d'en Santi (Bueno) i ens va bé. Si ha de jugar d'inici ho farà i respondrà amb bon nivell. Estic molt content amb els tres centrals. Sobretot pel partit d'en Santi perquè als últims partits potser no estàvem tant concentrats ni agressius i avui -ahir per al lector- ho hem estat. Els tres centrals estan a un gran nivell».

«Dependrà de si Gumbau està per llençar-les (centrades), però me n'alegro molt per ell. Avui -ahir per al lector- sabia que li tocaria a ell. Ha fet un partit fantàstic, amb personalitat. Ha sabut llegir el partit i, segurament, ha fet el millor des que soc aquí. És el moment d'apostar. Treure els tres punts ens fa veure que podem seguir endavant».

«Em genera il·lusió l'equip amb capacitat de patir durant els últims minuts, tot el partit o veure Stuani insistent fins al final, la gent que no participa tant i ho fa bé€ Em fa il·lusió el meu equip i cada dia hem de ser més competitius perquè ara necessitem la millor versió de tots i al camp s'ha de donar tot».

«Veurem els partits dels rivals perquè ens hi hem d'enfrontar. Els seus resultats ens poden beneficiar, però hem de pensar amb nosaltres, guanyar i ser ser efectius i competitius. Ara toca sumar més que mai i la propera ocasió que tenim per fer-ho és diumenge que ve a Fuenlabrada».